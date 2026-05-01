आगरा के शख्स ने बीच सड़क पर पत्नी को पीटा, फिर तीन बार ‘तलाक’ बोलकर हो गया फरार

Gwalior- एमपी के ग्वालियर शहर में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पति ने न केवल घर में पत्नी को पीटा बल्कि सरेराह भी उसके साथ मारपीट की इतना ही नहीं, बीच सड़क पर ही उससे रिश्ता खत्म करने का ऐलान कर दिया। तीन बार 'तलाक' बोलकर पत्नी से संबं​ध विच्छेद कर लिया। शहर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र में यह घटना हुई।

यहां के डीडी नगर गेट पर पति ने सरेराह तमाशा किया। पुलिस ने पीडि़ता की शिकायत पर आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। महाराजपुरा थाना पुलिस ने पीडि़ता की शिकायत पर आरोपी पति अशमन खान के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 की धारा 4 एवं भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।