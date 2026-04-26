कार से खाटू श्याम के लिए निकले और अपनी ही मासूम बच्ची को सड़क पर रोता छोड़ भाग गए मां-पिता

आकाश-कृतिका कार से खाटू श्याम के लिए निकले। श्योपुर जिले में मानपुर थाना क्षेत्र में अलसुबह 5 बजे सड़क पर मासूम को छोड़ दिया। 18 अप्रेल को सुबह सोंईकलां कस्बे के पास नेशनल हाईवे-552 पर बच्ची रो रही थी। पास ही ईंट भट्टे पर रहने वाले सोनू आर्य ने देखा तो संभालने का प्रयास किया। पुलिस को सूचना दी। मानपुर पुलिस ने बच्ची को बाल कल्याण समिति व वन स्टॉप सेंटर की टीम को सौंप दिया।