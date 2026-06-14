एम्स भोपाल में जिंदा बच्चे को लगा दिया शव सुरक्षित रखने वाला इंजेक्शन

Bhopal News :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित एम्स से एक बेहद चौंकाने नावा मामला सामने आया है। एम्स भोपाल में ब्लड कैंसर से पीड़ित 3 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि, मासूम की इस तरह हुई मौत का कारण दो नर्सिंग अधिकारियों को बताया जा रहा है। इधर, मामले में बागसेवनिया थाना पुलिस ने दोनों नर्सिंग अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की, जिसमें अस्पताल स्टाफ की गंभीर लापरवाही के चलते मासूम की मौत होना सामने आया। जांच में ये भी सामने आया कि नर्सिंग अधिकारी द्वारा मासूम को गलत इंजेक्शन (शव संरक्षित करने वाला) लगा दिया था, जिससे उसकी मौत हुई।