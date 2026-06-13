साइबर ठगी का गढ़ बना भोपाल, ये 3 केस आपको चौंका देंगे, ठगी होने पर तुरंत करें तीन काम

इसके अलावा तीसरा मामला टीटी नगर थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां एक निजी रेस्टोरेंट संचालक ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर साइबर ठगी का शिकार हुआ है। ठगों ने अधिक मुनाफे का लालच देकर उनसे भी 18 लाख 34 हजार रुपए की ठगी की है। फरियादी पवन अग्रवाल ने शिकायत में बताया कि 4 अप्रैल को फेसबुक पर उन्हें ट्रेडिंग से जुड़े एक विज्ञापन की जानकारी मिली। विज्ञापन देखने के बाद उनकी अज्ञात लोगों से बातचीत शुरू हुई। ठगों ने खुद को ट्रेडिंग विशेषज्ञ बताते हुए निवेश पर अच्छा मुनाफा मिलने का भरोसा दिलाया। इसके बाद ट्रेडिंग खाता खुलवाने के नाम पर सबसे पहले 96 हजार रुपए ट्रांसफर कराए गए। फिर अलग अलग तरीकों से 18 लाख 34 हजार रुपए जमा कराए गए हैं। फिलहाल, पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है।