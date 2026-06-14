धर्मेंद्र प्रधान की सुरक्षा को खतरा, कई लेयर का हुआ केंद्रीय मंत्री का सुरक्षा घेरा, भोपाल में दिखा नजारा

Dharmendra Pradhan - नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, विपक्ष के निशाने पर हैं। कांग्रेस उनका इस्तीफा मांगते हुए देशभर में प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शनकारियों से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है। इससे बचाने के लिए उनका सुरक्षा घेरा मजबूत किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के लिए कई लेयर का सुरक्षा घेरा बनाया गया है। भोपाल में इसका नजारा दिखा। पुलिस बल के साथ ही बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी उनकी सुरक्षा के प्रति सतर्क दिखे और आसपास घेरा बनाकर चलते रहे। युवक कांग्रेस और एनएसयूआई पदाधिका​री, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के विरोध में प्रदर्शन की तैयारी में लगे भी थे पर इसके पहले ही पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए उन्हें उठा लिया। जीतू पटवारी, उमंग सिंघार जैसे वरिष्ठ नेताओं ने पुलिस कार्रवाई की खिलाफत की ।