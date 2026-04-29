44 डिग्री तापमान में बढ़ा ‘सनबर्न’ का खतरा, बचने के लिए करें ये 8 काम

MP News: शहर में नौतपा से पहले ही सूरज के तेवर तल्ख हो गए हैं। पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने के साथ ही अब स्किन डैमेज का खतरा बढ़ गया है। भीषण गर्मी में केवल सनस्क्रीन लगाना काफी नहीं है, बल्कि अब आपकी त्वचा को अंदरूनी पोषण और एंटीऑक्सीडेंट्स की भी जरूरत है। सूरज की हानिकारक यूवी और आइआर किरणें सीधे त्वचा को निशाना बना रही हैं, जिससे सनबर्न, जलन और दर्द जैसी गंभीर समस्याएं पैदा हो रही हैं। हालांकि सनबर्न से बचने का सबसे अच्छा तरीका धूप से दूर रहना है, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए ऐसा संभव नहीं हो पाता।