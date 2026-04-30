शादी के 2 दिन बाद नवविवाहिता ने फांसी लगाने की कोशिश की, कुर्सी-फंदा टूटने से अस्पताल में भर्ती

भिंड जिले के लोरमी की रहने वाली 22 वर्षीय सपना गुर्जर की शादी 25 अप्रैल को ग्वालियर के लक्ष्मणगढ़ में रहने वाले सौरभ गुर्जर के साथ हुई थी। शादी के दो दिन बाद ही ससुराल में किसी बात को लेकर नविवाहिता सपना का झगड़ा हो गया। इसके बाद सपना अपने कमरे में चली गई और फांसी लगाकर खुदकुशी करने कोशिश की। गनीमत रही कि फंदा और कुर्सी टूट गई जिसके कारण तेज आवाज हुई और घर में मौजूद लोगों को जानकारी लग गई। परिवार के सदस्य तुरंत कमरे में पहुंचे तो सपना बेसुध हालत में फर्श पर पड़ी थी। परिजनों ने तुरंत सपना को उठाया और अस्पताल लेकर पहुंचे जहां उसका इलाज चल रहा है।