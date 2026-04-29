एमपी में नायब तहसीलदार से मारपीट, चश्मा टूटा, नाक से निकला खून

बताया गया है कि डाक बोली बंद होने के बाद किसानों के बीच हंगामा शुरू हो गया, जिसकी सूचना पर भितरवार एसडीएम राजीव समाधिया के निर्देश पर नायब तहसीलदार हरनाम सिंह और शिवदयाल शर्मा मौके पर पहुंचे। वे किसानों को समझाने का प्रयास कर रहे थे, ताकि मंडी में व्यवस्था बहाल की जा सके। कृषकों का आरोप था कि सुबह गेहूं 2500 रुपए प्रति क्विंटल बिका था, जबकि अब 2200 रुपए में बेचा जा रहा है। इस बात पर नायब तहसीलदार हरनाम सिंह ने कहा कि यह व्यापारियों का विषय है और अनाज की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इसी बात पर कुछ उपद्रवियों ने नायब तहसीलदार के साथ मारपीट करना शुरू कर दी।