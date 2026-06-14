ग्वालियर में महिला ने पति और प्रेमी को उलझया, पुलिस से लेकर कोर्ट तक हैरान

मामला दर्ज करते ही एक्शन मोड में आई पुलिस ने तत्काल महिला की तलाश शुरू की और उसे बरामद कर लिया। लेकिन, जब पुलिस महिला को थाने लाई तो अचानक मामले ने यू-टर्न ले लिया। कोर्ट में महिला ने जो बयान दिया था ठीक उससे उलट पुलिस से कहा कि, वो किसी दबाव में नहीं थी, बल्कि अपनी मर्जी से अपने पति रामू के साथ गई थी। यही नहीं, उसने पति और बच्चों के साथ रहने की इच्छा भी जताई। उसने साफ कहा कि, उसकी किडनैपिंग नहीं हुई और अब वो अपने पति रामू और बच्चों के साथ ही रहेगी। बयान के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया। यानी जिस पति पर किडनैपिंग का केस दर्ज हुआ, महिला अब उसी के साथ रहने के लिए घर लौट गई है।