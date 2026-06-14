14 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

ग्वालियर में महिला ने पति और प्रेमी को उलझया, पुलिस से लेकर कोर्ट तक हैरान

Woman Pits Husband And Lover : कोर्ट में प्रेमी के साथ रहने पर अड़ी महिला, बाहर निकलकर पति के साथ रवाना हो गई। ग्वालियर के इस किडनैपिंग केस में एक साथ इतने ट्विस्ट आए कि, पुलिस से लेकर कोर्ट तक हैरान है।

3 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jun 14, 2026

Woman Pits Husband And Lover

Woman Pits Husband And Lover (ग्वालियर में सामने आया अजीब मामला Photo Source- Patrika)

Gwalior News :मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक शादीशुदा महिला ने अपनी प्रेम कहानी में पति और प्रेमी को इस कदर उलझा दिया कि, पुलिस और न्यायपालिका तक चकित रह गई। शादीशुदा मिहिला की प्रेम कहानी में इतना हाई-वोल्टेज ड्रामा और फिर ट्विस्ट आया, जिसने हर किसी को चौंकाकर रख दिया। बता दें कि, पहले महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर जिस पति पर किडनैपिंग का केस लगाया, अब फाइनली वो उसी पति के साथ रहने चली गई है।

बता दें कि, जिस महिला को प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के साथ पत्नी बताते हुए उसके ही पति पर अपहरण का आरोप लगाया था। अब उसी प्रेमिका ने पुलिस के सामने पहुंचकर पूरा मामला ही पलट दिया। महिला ने साफ कर दिया कि, उसे पति द्वारा किडनैप नहीं किया गया, बल्कि वो अपनी मर्जी से पति के साथ गई है और अब से वो अपने पति और बच्चों के साथ ही रहना चाहती है। इस बयान के बाद कथित किडनैपिंग की कहानी का भी दी एंड हो गया है।

भिंड जिले का है मामला

आपको बता दें कि, ये पूरा मामला भिंड जिले में रहे वाली महिला का है, जो काफी समय से अपने पति रामू तोमर को छोड़कर उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहने वाले प्रेमी रामेंद्र सिंह भदोरिया के साथ रह रही थी। पत्नी के घर छोड़ने के बाद पति द्वारा गुमशुदगी दर्ज कराई थी और फिर ग्वालियर हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के आदेश पर महिला न्यायदीश के समक्ष पेश हुई। यहां उसने साफ कर दिया कि, वो पति के साथ नहीं रहना चाहती और प्रेमी के साथ जाना चाहती है। इसपर कोर्ट ने महिला को स्वतंत्र छोड़ दिया। लेकिन यहीं से कहानी में अचानक सबकुछ बदल गया।

प्रेमिका के अपहरण की शिकायत

कोर्ट से बाहर निकलने के बाद महिला अपने प्रेमी रामेंद्र सिंह भदोरिया के साथ के साथ कार से रवाना हो गई। लेकिन, कुछ देर बाद प्रेमी रामेंद्र सिंह भदोरिया झांसी रोड थाने पहुंचा और पुलिस में किडनैपिंग का केस दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि, कोर्ट से घर जाते समय रास्ते में उसकी प्रेमिका का पति रामू तोमर अपने परिजन के साथ पहुंचा, उसने गाड़ी रुकवाई। यहां उसके साथ मारपीट की और महिला को जबरन अपने साथ ले गया। रामेंद्र सिंह ने पुलिस को बताया कि, दोनों ने कोर्ट मैरिज भी कर ली है, उसके बावजूद पुराना पति उसकी प्रेमिका को किडनैप कर ले गया।

कहानी में आया यू-टर्न

मामला दर्ज करते ही एक्शन मोड में आई पुलिस ने तत्काल महिला की तलाश शुरू की और उसे बरामद कर लिया। लेकिन, जब पुलिस महिला को थाने लाई तो अचानक मामले ने यू-टर्न ले लिया। कोर्ट में महिला ने जो बयान दिया था ठीक उससे उलट पुलिस से कहा कि, वो किसी दबाव में नहीं थी, बल्कि अपनी मर्जी से अपने पति रामू के साथ गई थी। यही नहीं, उसने पति और बच्चों के साथ रहने की इच्छा भी जताई। उसने साफ कहा कि, उसकी किडनैपिंग नहीं हुई और अब वो अपने पति रामू और बच्चों के साथ ही रहेगी। बयान के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया। यानी जिस पति पर किडनैपिंग का केस दर्ज हुआ, महिला अब उसी के साथ रहने के लिए घर लौट गई है।

एम्स भोपाल में जिंदा बच्चे को लगा दिया शव सुरक्षित रखने वाला इंजेक्शन

ये भी पढ़ें
AIIMS Bhopal

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Jun 2026 12:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / ग्वालियर में महिला ने पति और प्रेमी को उलझया, पुलिस से लेकर कोर्ट तक हैरान

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

61 दिन में 656 कुत्तों की नसबंदी का दावा, अब फर्जी हलफनामे पर FIR

gwalior dog sterilization scam
ग्वालियर

सबको रूलाएगा हॉस्टल का ‘रूम नंबर-82’, ग्वालियर में 2 दोस्त बनने वाले थे डॉक्टर, हो गई अनहोनी

Medical students drown: GRMC के दो मेडिकल छात्र डूबे (Photo Source - Patrika)
ग्वालियर

जेयू का ऑक्सीजन ट्रैक बना ‘डंपिंग यार्ड’, 7 फीट ऊंची दीवार भी नहीं रोक पा रही गंदगी

जेयू का ऑक्सीजन ट्रैक बना 'डंपिंग यार्ड',
ग्वालियर

ग्वालियर… ‘फेसलेस’ पर भारी दबाव: घर बैठे मॉर्गेज तो हुआ, पर अब तीन अतिरिक्त उप-पंजीयकों की दरकार!

gwalior faceless
ग्वालियर

Newly Married Woman: 'दूसरे लड़के से फोन पर बात करती थी वो', ग्वालियर में नवविवाहिता की मायके में संदिग्ध मौत

gwalior
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.