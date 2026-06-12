‘दूसरे लड़के से फोन पर बात करती थी वो’, ग्वालियर में नवविवाहिता की मायके में संदिग्ध मौत

वहीं पति गोविंद पाल ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज किया है। पति का कहना है कि वो हर जांच के लिए तैयार है और पुलिस का पूरा सहयोग करेगा। पति ने ये भी बताया है कि सपना किसी दूसरे लड़के से फोन पर बातचीत करती थी। उस लड़के की पत्नी को इस बात का पता चल गया था और उसने घर पर आकर हंगामा करने की धमकी दी थी। पति गोविंद के मुताबिक ये बात खुद सपना ने उसे बताई थी और उसने सपना से कहा था कि इस संबंध में वो अपने पिता से बात करे, जिस पर सपना ने उससे कहा था कि उनके पिता की समाज में बदनामी हो जाएगी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर मामला जांच में ले लिया है और हर एंगल से मामले की जांच कर रही है।