जेयू का ऑक्सीजन ट्रैक बना ‘डंपिंग यार्ड’, 7 फीट ऊंची दीवार भी नहीं रोक पा रही गंदगी

शुद्ध हवा के लिए बनाए गए ट्रैक पर फेंके जा रहे कचरे के बोरे और शराब की बोतलें, सीसीटीवी नहीं होने से बेखौफ हैं असामाजिक तत्व

ग्वालियर। जीवाजी विश्वविद्यालय (जेयू) परिसर में शहरवासियों को स्वच्छ वातावरण और बेहतर स्वास्थ्य के लिए तैयार किया गया 2.40 किलोमीटर लंबा ऑक्सीजन ट्रैक अब असामाजिक तत्वों की लापरवाही और प्रशासनिक अनदेखी का शिकार होता नजर आ रहा है। शहर के विभिन्न इलाकों से लोग जहां सुबह-शाम सैर और व्यायाम के लिए इस ट्रैक पर पहुंचते हैं, वहीं कुछ लोग इसे डंपिंग यार्ड में तब्दील करने पर आमादा हैं।