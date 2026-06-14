साइबर ठगी की रकम से खरीदे थे सोने के सिक्के, ज्वेलर का खाता फ्रीज, आरोपी गिरफ्तार

व्यापारी के हाथ से 20 ग्राम सोने के सिक्के भी चले गए और खाते में आए साढ़े तीन लाख रुपए फ्रीज होने से दोहरा झटका लगा है। घटना 25 मई की रात की है। मुरार थाना पुलिस ने जीरो पर दर्ज ई-एफआइआर के बाद मुख्य मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मुरार के रिसाला बाजार निवासी कुनाल जैन सदर बाजार में एमएस ज्वेलर्स ‘भीकाराम त्रिलोकचन्द सर्राफ’ के नाम से ज्वेलरी शॉप चलाते हैं। कुनाल ने पुलिस को बताया, 25 मई की रात करीब 9:15 बजे एक ग्राहक उनकी दुकान पर आया था। उसने अपना नाम जय वर्मा निवासी प्रेम नगर, फूलबाग बताया। उसने दुकान से 20 ग्राम वजन के सोने के दो सिक्के पसंद किए, जिन्हें 3.31 लाख रुपए में खरीद कर अपने नाम से बिल बनवाया। नकद न होने की बात कहकर कुनाल जैन के बैंक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। मोबाइल पर पैसे क्रेडिट होने का मैसेज आते ही कुनाल ने सिक्के उसे दे दिए। एफआइआर के बाद पुलिस ने आरोपी जय वर्मा को गिरफ्तार कर सिक्के बरामद कर लिए हैं।