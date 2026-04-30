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जल्द बनेंगे 2 बायपास और 2 एलिवेटेड रोड, मात्र ’45 मिनट’ में पहुंचेगे एयरपोर्ट

MP News: मंडीदीप से गोविंदपुरा इंडस्ट्री एरिया नर्मदापुरम रोड से एंप्री एलिवेटेड लेन होते हुए रत्नागिरी तिराहा पर जुड़ जाएगा। यानी ये शहर में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा।

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भोपाल

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Astha Awasthi

Apr 30, 2026

2 Bypasses and 2 Elevated Roads

2 Bypasses and 2 Elevated Roads प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

MP News: एमपी के भोपाल शहर में जल्द ही मंडीदीप के औद्योगिक क्षेत्र से एयरपोर्ट तक केवल 45 मिनट में पहुंचना संभव होगा। अभी ट्रैफिक भरे रास्ते में इसमें तकरीबन एक घंटे का समय लगता है। सरकार एयरपोर्ट से गोविंदपुरा, नर्मदापुरम रोड और मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र तक दो बायपास, दो एलिवेटेड रोड हाईस्पीड सर्कल बनाएगी। धनुषाकार सर्कल एयरपोर्ट का रास्ता ही बदल देगा। इसका फायदा आमजन के साथ उद्योगपतियों को खासतौर पर होगा। उन्हें एयरपोर्ट जाने में तमाम सिग्नल या बाधाओं से नहीं गुजरना होगा।

यानी जिले के नेशनल हाईवे अब शहर में उद्योगों की राह आसान बनाएंगे। उधर, अयोध्या बायपास का काम चल ही रहा है। यही से एलिवेटेड लेन एंप्री तक आएगी और वहां से नर्मदापुरम रोड पर मिसरोद तक एलिवेटेड लेने और फिर मिसरोद के पास 11 मिल से पश्चिम बायपास मंडीदीप के पास और इंदौर रोड तक की राह आसान होगी।

ऐसे मिलेगा लाभ

  • मंडीदीप से गोविंदपुरा इंडस्ट्री एरिया नर्मदापुरम रोड से एंप्री एलिवेटेड लेन होते हुए रत्नागिरी तिराहा पर जुड़ जाएगा। यानी ये शहर में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा।
  • अयोध्या बायपास रत्नागिरी तिराहा से एलिवेटेड पर होते हुए सीधे नर्मदापुरम रोड व मंडीदीप तक पहुंचेगा। यही रास्ता आगे पश्चिमी बायपास से सीधे इंदौर रोड, नागपुर रोड की ओर निकाल देगा।
  • नर्मदापुरम से कोलार, गुलमोहर, शाहपुरा, चूनाभट्टी और सबंधित क्षेत्र ब्रिज के माध्यम से सीधे जुड़े हुए हैं। अब यहां से आनंद नगर बायपास तक सीधे एलिवेटेड निकाला जाता है तो कोलार सीधे आनंद बायपास से जुड़ जाएगा।
  • कोलार में पिछली कैबिनेट में दो उद्योग के लिए प्रस्ताव मंजूर हुए। नए बायपास व एलिवेटेड से इसे आगे का रास्ता मिलेगा।
  • सीहोर और भोपाल के बीच नए औद्योगिक क्षेत्र की संभावना बनेगी तो मास्टर ह्रश्वलान में तय अयोध्या बायपास में औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण कार्य में भी तेजी आएगी।

कुछ इस तरह होगा निर्माण

  • एयरपोर्ट से जुड़े आसाराम तिराहा से अयोध्या बायपास चौड़ीकरण का काम तेजी से चल रहा है। 16 किमी लंबाई का बायपास रत्नागिरी तिराहा तक है।
  • रत्नागिरी से नर्मदापुरम रोड पर एंप्री तिराहा तक आठ किमी की दूरी को नया एलिवेटेड कॉरिडोर बनाकर पांच किमी में समेटा जाएगा। 700 करोड़ रुपए से काम होगा। रत्नागिरी चौराहे से कालीबाड़ी, बरखेड़ा होते हुए डीआरएम तिराहा से एंप्री को लेन जोड़ेगी।
  • एलिवेटेड लेन से बायपास नर्मदापुरम रोड से जुड़ेगा और आगे मंडीदीप का रास्ता बनाएगा।
  • बायपास को लेकर हम काम तेज कर रहे हैं। संबंधित एजेंसियों के सामंजस्य बनाकर काम को गति दी जा रही है। संजीव सिंह, संभागायुक्त

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Published on:

30 Apr 2026 12:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / जल्द बनेंगे 2 बायपास और 2 एलिवेटेड रोड, मात्र ’45 मिनट’ में पहुंचेगे एयरपोर्ट

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