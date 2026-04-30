एमपी में नेताओं की नहीं सुन रहे ‘अफसर साहब’, हर जगह हो रही चर्चा

MP News: नेताओं व अफसरों के बीच तीखी कहा-सुनी और विवाद का चलन मप्र में गति पकड़ रहा है। पहले आइएएस संजीव श्रीवास्तव और भिंड से भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा का विवाद सुर्खियां बटोर चुका है। हाल में पिछोर से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी का एसडीओपी और मंत्री नागर सिंह चौहान के भाई इंदर सिंह चौहान का आलीराजपुर जनपद पंचायत सीईओ के साथ सामने आया विवाद कई राज्यों में चर्चा का विषय बना है। आमतौर पर इन विवादों के लिए नेताओं को ही जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है, लेकिन विशेषज्ञों की राय में यह पूरी तरह सही नहीं है।