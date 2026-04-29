सीएम मोहन यादव करेंगे सरप्राइज चेकिंग, कहीं पर भी उतर जाएगा हेलीकॉप्टर

MP News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अब प्रदेश में हो रही गेहूं खरीदी का औचक निरीक्षण करेंगे और आकस्मिक गेहूं उपार्जन केन्द्रों पर पहुंचकर किसानों से सीधा फीड बैक लेंगे। सीएम मोहन यादव का हेलीकॉप्टर किसी भी समय, कहीं पर भी उतर जाएगा और सीएम उपार्जन केंद्रों पर मौजूद किसानों से ये पूछेंगे कि शासन-प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सभी सुविधाओं किसानों को मिल रही हैं या फिर नहीं ।