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सीएम मोहन यादव करेंगे सरप्राइज चेकिंग, कहीं पर भी उतर जाएगा हेलीकॉप्टर

MP News: गेहूं उपार्जन केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे सीएम मोहन यादव, किसानों से व्यवस्थाओं और सुविधाओं पर लेंगे सीधा फीडबैक।

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भोपाल

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Shailendra Sharma

Apr 29, 2026

cm mohan yadav

cm mohan yadav surprise inspection wheat procurement centers helicopter

MP News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अब प्रदेश में हो रही गेहूं खरीदी का औचक निरीक्षण करेंगे और आकस्मिक गेहूं उपार्जन केन्द्रों पर पहुंचकर किसानों से सीधा फीड बैक लेंगे। सीएम मोहन यादव का हेलीकॉप्टर किसी भी समय, कहीं पर भी उतर जाएगा और सीएम उपार्जन केंद्रों पर मौजूद किसानों से ये पूछेंगे कि शासन-प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सभी सुविधाओं किसानों को मिल रही हैं या फिर नहीं ।

सीएम करेंगे सरप्राइज चेकिंग

अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश में उपार्जन केंद्र पर चल रही गेहूं उपार्जन की प्रक्रिया का आने वाले दिनों में आकस्मिक निरीक्षण करेंगे। सीएम अचानक गेहूं उपार्जन केन्द्र पर पहुंचेंगे और किसानों से संवाद कर व्यवस्थाओं की जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव यह भी देखेंगे कि निर्देशानुसार शासन-प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सभी सुविधाएं किसानों को प्राप्त हो रही है या नहीं।

किसानों के लिये उपार्जन केन्द्रों में उपलब्ध सुविधाएं

  • उपार्जन केन्द्र पर किसानों की सुविधा के लिए पीने का पानी, बैठने के लिए छायादार स्थान, जन सुविधाएं आदि की व्यवस्थाएं की गई हैं।
  • किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय में किसी प्रकार की परेशानी न हो एवं उपज विक्रय के लिए इंतजार न करना पड़े इसके लिये किसानों को जिले के किसी भी उपार्जन केन्द्र पर उपज विक्रय करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
  • किसानों को गेहूं की तौल के लिये इंतजार नहीं करना पड़े इस हेतु उपार्जन केन्द्रों में तौल कांटों की संख्या बढ़ाकर 6 कर दी गई है और अधिक तौल कांटे बढ़ाने की सुविधा अब जिलों को दी गई है ।
  • गेहूं के लिये एफएक्यू मापदंड में शिथिलता प्रदान की गई है। चमक विहीन गेहूं की सीमा 50 प्रतिशत तक की गई है। सुकड़े दाने की सीमा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत तक की गई है। क्षतिग्रत दानों की सीमा बढ़ाकर 6 प्रतिशत तक की गई है।
  • किसानों के उपज की तौल समय पर हो सके इसके लिये बारदाने, तौल कांटे, हम्माल तुलावटी, सिलाई मशीन, कम्यूंटर, नेट कनेक्शन, कूपन ,गुणवत्ता परीक्षण उपकरण, उपज की साफ-सफाई के लिए पंखा, छन्ना आदि व्यवस्थाएं उपार्जन केन्द्र पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।
  • उपार्जन केन्द्र की क्षमता अनुसार उपज की तौल की जा सके एवं अधिक से अधिक किसानों से उपार्जन किया जा सके, इसके लिये उपार्जन केन्द्रों पर प्रतिदिन, प्रति उपार्जन केन्द्र पर गेहूं विक्रय के लिये स्लॉट बुकिंग की क्षमता 1000 क्विंटल से बढ़ाकर 2250 क्विंटल किया गया है , इसे जिले और अधिक बढ़ा कर प्रति केन्द्र 3000 क्विंटल कर सकते हैं।
  • किसानों से 2585 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य एवं राज्य सरकार द्वारा 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस राशि सहित 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं का उपार्जन किया जा रहा है।
  • किसानों की सुविधा के लिए खरीदी के लिये प्रत्येक शनिवार को भी स्लॉट बुकिंग एवं उपार्जन का कार्य जारी रहेगा।
  • किसानों के हित में सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार किये गये पोस्टर एवं बैनर उपार्जन केन्द्रों में लगाये गये हैं।

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Published on:

29 Apr 2026 08:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / सीएम मोहन यादव करेंगे सरप्राइज चेकिंग, कहीं पर भी उतर जाएगा हेलीकॉप्टर

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