‘मां, घर जल्दी लौटूंगी…’, पढ़ाई छोड़ 19 साल की बेटी बनी ‘गांजा सप्लायर’

MP News: "मां, घर जल्दी लौटूंगी… पढ़-लिखकर कुछ बनना है।" रायसेन निवासी 19 वर्षीय अंकिता (बदला हुआ नाम) जब घर से निकली थी, तो उसके कंधे पर टंगा बैग सिर्फ किताबों का नहीं, बल्कि सपनों का भी था। लेकिन कुछ ही महीनों में वही बैग उसके लिए बोझ बन गया। इस बार उसमें किताबें नहीं, बल्कि गांजे की खेप थी। मजबूरी, नादानी या लालच, अपराध के इस दलदल ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। जिस परिवार ने उसकी पढ़ाई पूरी कर कॅरियर की राह पर आगे बढ़ते देखने का सपना देखा था, आज वही परिवार अपनी बेटी को जेल से बाहर निकालने के लिए कोर्ट-कचहरी के चक्कर काट रहा है।