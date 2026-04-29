अचानक सीएम हाउस पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री से मुलाकात पर सियासत तेज

Shivraj Singh Chouhan- मध्यप्रदेश में इन दिनों जहां मौसम के तेवर तल्ख हैं वहीं राजनैतिक पारा भी चढ़ा हुआ है। गेहूं खरीदी और महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्षी कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी पर लगातार हमलावर रुख अपनाए हुए है। इधर बीजेपी संगठन और सरकार भी एक्शन में है। राज्य सरकार जहां निगम मंडलों, प्राधिक​रणों में राजनैतिक नियुक्तियों में जुटी हुई है वहीं पार्टी संगठन में प्रदेश कार्यसमिति गठन की कवायद चल रही है। ऐसे गहमागहमी भरे माहौल में बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अचानक सीएम हाउस जा पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से काफी देर तक चर्चा की। दोनों नेताओं की इस मुलाकात ने सियासती हल्कों में और गरमी बढ़ा दी। सीएम मोहन यादव व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने-अपने एक्स हेंडल पर इस मुलाकात के संबंध में पोस्ट भी साझा की। हालांकि दोनों ने किस अहम मुद्दे पर चर्चा की, यह बात साफ नहीं हो सकी है।