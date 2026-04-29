भीषण गर्मी के बीच 18 जिलों में बारिश तो 20 जिलों में लू का अलर्ट, 50 कि.मी रफ्तार से चलेगी हवा

MP Weather Alert : इन दिनों मध्य प्रदेश में मौसम के दो रंग देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ तो उत्तर-पश्चिम से आ रही गर्म हवाओं ने लगभग आधे राज्य को तपा रखा है तो वहीं दूसरी तरफ लगभग आधे राज्य में आंधी-तूफान के साथ हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बीते 24 घंटों के दौरान सूबे के छतरपुर जिले के खजुराहो का अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा। हालात ये हैं कि, भीषण गर्मी ने यहां लोगों की नींद उड़ा रखी है।