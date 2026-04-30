Weather Alert: MP के इन जिलों में तेज आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट, ताजा चेतावनी जारी

जबलपुर में गुरूवार को अचानक दोपहर बाद तेज आंधी-तूफान के साथ बारिश देखने को मिली। इस कारण यहां एक बड़ा हादसा हो गया। बरगी बांध में क्रूज डूबने की खबर है। बताया जा रहा है कि क्रूज में 29 लोग सवार थे। बरगी बांध में क्रूज डूबने की खबर लगते ही प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंच चुके हैं और डैम में क्रूज पलटने से डूबे लोगों की तलाश शुरू कर दी है। एसडीआरएफ और पुलिस स्थानीय गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू में जुट गई है। मोटर बोट और स्पीड बोट से भी बचाव कार्य किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, इस हादसे अब तक चार लोगों की मौत हो चुके है जिनके शवों को रेस्क्यू कर लिया गया है। (MP Weather Alert)