हज यात्रियों की रुबात बंद होने पर गर्माया मामला, कांग्रेस विधायक ने सैफ अली की बहन को दी चेतावनी

विधायक आरिफ मसूद ने इस मामले में अभिनेता सैफ अली खान की बहन सबा सुल्तान और सिकंदर हफीज पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर वक्फ बोर्ड इस मामले में समाधान नहीं निकालता है तो वे FIR दर्ज कराने की कार्रवाई करेंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके पास इस संबंध में पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आरिफ मसूद वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सनवर पटेल से भी मिले। बैठक में रुबात को पुनः शुरू करने पर सहमति बनी, लेकिन अब तक इस दिशा में ठोस निर्णय लागू नहीं हो सका है।