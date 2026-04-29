MP के 33 लाख पेंशनरों की बल्ले-बल्ले! CM मोहन यादव ने खातों में डाले 200 करोड़ रूपए

CM Mohan Yadav Deposits 200 Crore into Accounts of Pensioners (फोटो- Patrika.com)
MP news: मध्यप्रदेश में आज लाखों पेंशनरों को सीएम ने बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समग्र पेंशन योजना के तहत 33 लाख 45 हजार 231 हितग्राहियों के बैंक खातों में 200 करोड़ 71 लाख रुपये की पेंशन सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की। इस दौरान उन्होंने हितग्राहियों को वर्चुअली संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समाज के सभी निर्धन, निराश्रित, वृद्धजनों, कल्याणी, परित्यक्ता, अविवाहिता एवं दिव्यांगजनों के कल्याण एवं आर्थिक सहायता के लिए विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं संचालित की जा रही है।
सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। केन्द्र सरकार की ओर से सभी पात्र लाभार्थियों को प्रतिमाह पेंशन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। यह हमारे लिए एक सामाजिक उत्तरदायित्व है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत दी जा रही यह पेंशन राशि उनके जीवनयापन में सहारा बनने के साथ-साथ उन्हें आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने की प्रेरणा भी देती है। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हर व्यक्ति तक सहायता समय पर, सम्मान के साथ और पारदर्शी तरीके से पहुंचे, ताकि कोई भी नागरिक अपने आपको असहाय महसूस न करे।
सीएम मोहन यादव ने बताया कि राज्य सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाओं के लिए 2 857 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश के लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है और उन्हें आर्थिक सुरक्षा का आधार भी मिल रहा है।
इस दौरान विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य शासन की पेंशन योजनाओं, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में 62 हजार 594 हितग्राहियों को, मानसिक रूप से अविकसित/बहु दिव्यांग को आर्थिक सहायता योजना में 77 हजार 120 हितग्राहियों को एवं समग्र सामाजिक सुरक्षा (वृद्धजन, कल्याणी, परित्यक्ता, अविवाहिता एवं दिव्यांगजन) पेंशन योजना में 32 लाख 5 हजार 517 हितग्राहियों को, इस प्रकार कुल 33 लाख 45 हजार 231 हितग्राहियों को 600 रुपए प्रतिमाह की दर से आज कुल 200.71 करोड़ रुपये की पेंशन राशि से पहुंचाई जा चुकी है।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग