MP के 33 लाख पेंशनरों की बल्ले-बल्ले! CM मोहन यादव ने खातों में डाले 200 करोड़ रूपए

MP news: मध्यप्रदेश में आज लाखों पेंशनरों को सीएम ने बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समग्र पेंशन योजना के तहत 33 लाख 45 हजार 231 हितग्राहियों के बैंक खातों में 200 करोड़ 71 लाख रुपये की पेंशन सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की। इस दौरान उन्होंने हितग्राहियों को वर्चुअली संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समाज के सभी निर्धन, निराश्रित, वृद्धजनों, कल्याणी, परित्यक्ता, अविवाहिता एवं दिव्यांगजनों के कल्याण एवं आर्थिक सहायता के लिए विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं संचालित की जा रही है।