भोपाल में UPSC मेंटोर शुभ्रा रंजन को बनाया बंधक, पूर्व छात्र ने ऐंठे 2 करोड़ रुपए

जानकरी के अनुसार, आईएएस कोचिंग संस्थान की डायरेक्टर शुभ्रा रंजन को उनके ही पूर्व छात्र ने बंधक बनाया था। आरोपी ने भोपाल में कोचिंग की दूसरी ब्रांच खोलने और उसकी जगह विजिट करने के बहाने शुभ्रा को बुलाया। इसके बाद भोपाल में एक फ्लैट में बंद करके उनके खाते से ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कराए गए। बताया जा रहा है कि आरोपी भेल के एक रिटायर्ड अधिकारी का बेटा है और पूर्व में दिल्ली में रहकर आईएएस कोचिंग से ही यूपीएससी की तैयारी कर चुका है।