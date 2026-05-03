एमपी में कहीं गर्मी तो कहीं बारिश, आंधी की चपेट में आए शख्स की मौत, इन जिलों में अलर्ट जारी

मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश में एक्टिव दो ट्रफ लाइन के चलते गर्मी के इस दौर में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। शनिवार को भोपाल के साथ - साथ नर्मदापुरम, सागर और ग्वालियर संभाग में आंधी के बाद बौछारें पड़ीं। आंधी बारिश के बीच गुना में एक शख्स की मौत की जानकारी भी साने आई है। वहीं, प्रदेश के विदिशा, नर्मदापुरम, सीहोर जिलों में मंडियों और सरकारी खरीदी केंद्रों पर रखी उपज भीग गई, जिसके चलते उसके खराब होने की आशंका है। यही नहीं, खरगोन में भी बारिश के साथ ओले गिरे है। अचानक मौसम में हुए बदलाव के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।