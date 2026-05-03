3 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

भोपाल में भौंकने-गुर्राने-लार टपकाने लगा युवक, एम्स की बिल्डिंग से लगा दी छलांग

AIIMS Bhopal- रेबीज का संक्रमण बढ़ा, उपचार के दौरान मौत: पांच मार्च को कुत्ते ने काटा था, नहीं कराया था इलाज

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

May 03, 2026

AIIMS bhopal

AIIMS bhopal (Photo Source - Patrika)

AIIMS Bhopal- एमपी में अजब वाकया हुआ। एक युवक भौंकने और गुर्राने लगा। उसे एम्स में भर्ती कराया गया जहां से उसने बिल्डिंग की पहली मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। एम्स के डॉक्टर्स ने बताया कि रेबीज का संक्रमण बढ़ने से युवक की हालत गंभीर हो गई थी। मार्च में उसे कुत्ते ने काटा था लेकिन उचित इलाज नहीं कराया था।

भोपाल एम्स के मेडिकल वार्ड में भर्ती रेबीज के एक मरीज ने शुक्रवार देर रात पहली मंजिल की खिड़की से छलांग लगा दी। जमीन पर गिरने के बाद उसके दोनों हाथ व पैर टूट गए थे। दोबारा भर्ती कराया गया। कुछ देर इलाज के बाद मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वह रेबीज की बीमारी से परेशान था। ऐसे में उसने परेशान होकर यह कदम उठाया।

बागसेवनिया थाना पुलिस के अनुसार कमल सिंह पिता बलराम सिंह (24) विदिशा जिले के इकोदिया गांव थाना नटेरन का रहने वाला था। बीते 5 मार्च को गांव में ही उसे मोहल्ले के एक आवारा कुत्ते ने काट लिया था। दाहिने हाथ में काटने पर थोड़ा खून निकला।

भौंकने जैसे हो गई थीं हरकतें

शुरुआती तौर पर तकलीफ नहीं होने पर युवक ने डॉक्टरों से उचित इलाज नहीं कराया। उसने एंटी रेबीज इंजेक्शन भी नहीं लगवाया। कुछ दिन बाद कमल सिंह की हालत बिगडऩे लगी। जब स्थानीय अस्पताल में दिखाया तो रेबीज संक्रमण फैलने का पता चला। रेबीज होने के कारण कमल सिंह की हरकतें भौंकने और गुर्राने जैसी होने लगी थीं। वह लार भी गिरा रहा था।

कमल सिंह गुरुवार-शुक्रवार रात पहली मंजिल से कूद गया, डॉक्टरों के अथक प्रयास के बाद भी जान नहीं बच सकी

जब हालत ज्यादा बिगड़ गई, तो परिजन ने कमल सिंह को 30 अप्रेल को एम्स में भर्ती करा दिया। उसे मेडिकल वार्ड के आईसोलेशन वार्ड में रखा गया था। कमल सिंह गुरुवार-शुक्रवार रात पहली मंजिल से कूद गया था। डॉक्टरों के अथक प्रयास के बाद भी उसकी जान नहीं बच सकी।

डॉक्टरों का स्पष्ट मत है कि रेबीज के लक्षण दिखने के बाद इसका इलाज लगभग असंभव, जानवर के काटने या खरोंचने पर तुरंत एंटी-रेबीज टीका लगवाना ही एकमात्र बचाव

बता दें कि डॉक्टरों का स्पष्ट मत है कि रेबीज के लक्षण दिखने के बाद इसका इलाज लगभग असंभव है। इसलिए जानवर के काटने या खरोंचने पर तुरंत एंटी-रेबीज टीका लगवाना ही एकमात्र बचाव है। रेबीज के लक्षण आमतौर पर जानवर के काटने के 2 से 8 सप्ताह बाद शुरू होते हैं, लेकिन ये 5 दिन से 1 वर्ष तक भी ले सकते हैं।

ये भी पढ़ें

उठ जा राजा बेटा मेरे… बार-बार कपड़ा हटाकर मृत पुत्र को निहार रहे पिता, जबलपुर हादसे का सबसे दर्दनाक नजारा
जबलपुर
Son of Delhi's Pradeep Dies in Jabalpur Accident

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

03 May 2026 01:02 pm

Published on:

03 May 2026 12:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल में भौंकने-गुर्राने-लार टपकाने लगा युवक, एम्स की बिल्डिंग से लगा दी छलांग

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में कहीं गर्मी तो कहीं बारिश, आंधी की चपेट में आए शख्स की मौत, इन जिलों में अलर्ट जारी

MP Weather Update
भोपाल

एमपी में अब केवल ‘ग्रीन बिल्डिंग’ के निर्माण को ही मिलेगी मंजूरी, नियम बदल रही सरकार

Only 'Green Buildings' to Receive Approval in MP
भोपाल

एमपी में सड़कें चौड़ी करने का मेगा प्लान, 80 हजार स्ट्रीट वेंडर्स से फुटपाथ खाली कराने की तैयारी

Mega Plan to Widen Roads in MP Kicks Off from Bhopal
भोपाल

एमपीपीएससी की प्रमुख परीक्षाओं में बड़ा बदलाव, 30 सेकंड से अधिक रुकते ही जारी हो जाएगा अलर्ट

Major Changes Driven by AI in Key MPPSC Examinations
भोपाल

अब ऑनलाइन मिलेंगे ‘खादी’ और ‘ग्रामोद्योग उत्पाद’, विदेशों में भी होगी पहुंच

Khadi and Village Industries (Photo Source: AI Image)
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.