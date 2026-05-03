भोपाल में भौंकने-गुर्राने-लार टपकाने लगा युवक, एम्स की बिल्डिंग से लगा दी छलांग

भोपाल एम्स के मेडिकल वार्ड में भर्ती रेबीज के एक मरीज ने शुक्रवार देर रात पहली मंजिल की खिड़की से छलांग लगा दी। जमीन पर गिरने के बाद उसके दोनों हाथ व पैर टूट गए थे। दोबारा भर्ती कराया गया। कुछ देर इलाज के बाद मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वह रेबीज की बीमारी से परेशान था। ऐसे में उसने परेशान होकर यह कदम उठाया।