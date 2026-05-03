एमपीपीएससी की प्रमुख परीक्षाओं में बड़ा बदलाव, 30 सेकंड से अधिक रुकते ही जारी हो जाएगा अलर्ट

MPPSC- मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) की प्रमुख परीक्षाओं की तैयारियों तेज हो गई हैं। आने वाले सात महीनों में आयोग 7 प्रमुख भर्ती परीक्षाएं आयोजित करेगा। मई से नवंबर के बीच होनेवाली इन परीक्षाओं में विभिन्न विभागों के 1660 पदों पर भर्ती की जाएंगी। अधिकारियों के मुताबिक, इन परीक्षाओं में तीन लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। एमपीपीएससी ने अपनी विश्वसनीयता बरकरार रखने के लिए इन अहम परीक्षाओं में बड़ा बदलाव किया है। अब परीक्षा केंद्रों की निगरानी एआई से की जाएगी जिसके अंतर्गत किसी पर्यवेक्षक के अभ्यर्थी के पास 30 सेकंड से अधिक रुकते ही अलर्ट जारी हो जाएगा।