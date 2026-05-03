एमपी में नए बायपास की तैयारी, 35 मिनट में पूरा होगा ’88 किमी.’ का सफर

MP News:एमपी के ग्वालियर शहर में ट्रैफिक जाम के झाम से मुक्ति दिलाने और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नक्शे पर मजबूती से स्थापित करने के लिए वेस्टर्न बायपास परियोजना अब हकीकत बनने की ओर अग्रसर है। पनिहार से निरावली तक बनने वाला 28.5 किलोमीटर लंबा यह बायपास न केवल शहर के भीतर भारी वाहनों का प्रवेश रोकेगा, बल्कि ग्वालियर के पश्चिमी हिस्से को आर्थिक और औद्योगिक हब के रूप में विकसित करेगा। 1347 करोड़ रुपए की लागत वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना को वर्ष 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।