MP के 39 जिलों में बारिश का अलर्ट, 6 मई तक खराब रहेगा मौसम

Rain Alert: मध्य प्रदेश में अचानक बदले मौसम ने तापमान में गिरावट दर्ज कराई है। प्रदेशवासियों को गर्मी से आंशिक राहत ही मिली है। वहीं अब मौसम विभाग ने प्रदेश भर में मौसम बदलने की चेतावनी जारी की है। विभाग की ताजा जारी रिपोर्ट के अनुसार, अगले 24 घंटे प्रदेश के 39 जिलों में तेज आंधी-तूफान के साथ बारिश की अलर्ट है। वहीं, शनिवार को भोपाल समेत करीब 30 जिलों में तेज आंधी-तूफान के साथ बारिश और ओलावृष्ठि हुई। मौसम विभाग के अनुसार 6 मई तक मौसम (MP Weather) खराब रहने की संभावना है।