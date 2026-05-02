‘डांस करना था इसलिए किसी ने नहीं पहनी लाइफ जैकेट’, जबलपुर क्रूज हादसे में बड़ा खुलासा

Jabalpur Tragedy: मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए हादसे ने प्रदेशवासियों सहित पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। बरगी डैम के बैक वाटर में गुरुवार शाम तूफानी हवाओं की वजह से डूबे क्रूज के बाद नौ हो गई है। अभी भी तीन बच्चों सहित चार लोग लापता हैं। हादसे के ऐन पहले के कई वीडियो सामने आए हैं। इसमें घोर लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। क्रूज पर बैठे पर्यटकों ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। जब क्रूज में पानी भरने लगा तो लोअर डेक पर एक कर्मी लाइफ जैकेट बांटते दिख रहा जो पॉलीथिन में पैक्ड थीं। अब इस हादसे के करीब 40 घंटे बाद क्रूज के पायलट महेश पटेल का बयान सामने आया है। महेश ने क्रूज क्रू पर लगे सभी आरोपों का जवाब दिया।