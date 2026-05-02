नर्मदा घाटों पर हजारों लोगों की जान खतरे में, बिना फिटनेस और लाइफ जैकेट चल रहीं नावें

जबलपुर के गौरीघाट, जिलहरीघाट, खारीघाट और तिलवाराघाट में नौकायन संचालन पूरी तरह अनियंत्रित नजर आ रहा है। कहीं दो नावों को जोड़कर मोटर से चलाया जा रहा है, तो कहीं नावों में बेंच लगाकर क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाया जा रहा है। कई नावों में रेलिंग तक नहीं है और लाइफ जैकेट का उपयोग भी नहीं किया जा रहा है। इतना ही नहीं, भारी सामान और यहां तक कि बाइक तक नावों में लोड की जा रही है।