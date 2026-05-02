बरगी बांध त्रासदी में बड़ी खबर, जबलपुर में पकड़ाया क्रूज हादसे का जिम्मेदार, मांगी माफी

Jabalpur Cruise Accident - बरगी बांध त्रासदी में शनिवार को बड़ी खबर सामने आई है। हादसे का जिम्मेदार क्रूज का पायलट महेश पटेल जबलपुर में पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि उसने सरेंडर किया है। क्रूज पायलट महेश पटेल से एमपी टूरिज्म के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। राज्य सरकार उसे पहले ही नौकरी से बर्खास्त कर चुकी है। सूत्रों के अनुसार एमपी टूरिज्म के अधिकारियों के समक्ष क्रूज पायलट महेश पटेल ने हादसे के लिए अपनी जिम्मेदारी स्वीकारते हुए माफी मांगी है। इस बीच हादसे में लापता 4 लोगों को अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है। शनिवार सुबह से ही सर्चिंग शुरु की जा चुकी है।