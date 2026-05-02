जबलपुर त्रासदी: टूटे शीशे ने बचा ली जान, बच्ची ने बयां किया मौत के साये का वो खौफनाक मंजर

Jabalpur Tragedy: बरगी जलाशय की खौफनाक लहरों में एक ऐसी दास्तान भी दफन हो गई, जिसे सुन 'पत्थर' भी पिघल जाएं। 36 वर्षीय मां मरीन मैसी ने अपने चार वर्षीय बेटे त्रिशान और खुद को बचाने अंत तक संषर्ष किया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया होगा कि उसका लाल डरे नहीं। मां ने अपने बेटे को लाइफ जैकेट में अंदर करके उसे टाइट कर लिया। दुर्भाग्य से मां—बेटे बच नहीं सके। शुक्रवार को जब उन्हें बाहर निकाला गया तब भी मां मरीन ने अपने बेटे त्रिशान को सीने से चिपकाए मिलीं। यह दर्दनाक नजारा हर किसी को रुला गया। हादसे में सुरक्षित निकली मरीन की बेटी सिया, क्रूज के अंदर पसरे मौत के साये के खौफनाक मंजर को याद करते हुए सिसक उठी। इस बच्ची ने बताया कि कैसे टूटे शीशे के कारण उसकी जान बच गई।