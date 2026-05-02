जबलपुर त्रासदी : वापस हो गया था क्रूज पर मौत ने फिर बुला लिया, अचानक मुड़ा और बांध में समा गया

Jabalpur Tragedy - तूफानी हवाओं की वजह से गुरुवार शाम को बरगी बांध में डूबे क्रूज हादसे में शुक्रवार को पांच और पर्यटकों के शव मिले। इससे मृतक संख्या बढ़कर नौ हो गई है। अभी तीन बच्चों सहित चार लोग लापता हैं। शनिवार सुबह सर्च अभियान फिर शुरु किया गया है। इससे पहले शुक्रवार को सेना, हैदराबाद से आई एनडीआरएफ टीम, एसडीआरएफ और पुलिस की संयुक्त टीमों को भसीन आर्केड सिविल लाइंस की रेशमा सैय्यद (66), गंजबासौदा की शमीम फातिमा (65), जबलपुर की ज्योति श्रीवास (39), त्रिशान मैसी (4) और मरीन मैसी (36) के शव मिले। गुरुवार रात को जबलपुर की नीतू सोनी (43), तमिलनाडु की सौभाग्यम अलागन (42), दिल्ली की मधुर मैसी (62) और जबलपुर की काकुलाझी (38) के शव मिले थे। लापता लोगों में तमिल (5), चिराग सोनी (6), मयूरम (9) और कामराज शामिल हैं। इस बीच हादसे से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। प्रभावितों ने बताया कि आंधी चलने पर हमारे दबाव में क्रूज वापस हो रहा था। क्रू मेंबर्स ने अचानक स्टेयरिंग मोड़ दी। यह गलती जानलेवा साबित हुई। कुछ ही देर में क्रूज बांध में डूब गया।