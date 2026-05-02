Jabalpur Tragedy News : लाइफ जैकेट पहनने के बाद भी कैसे डूब सकते हैं? नदी-समुद्र में आप मत करना ये गलतियां

A- डूबने का संभावित कारण- मीडिया रिपोर्ट में दिखाया जा रहा है कि एक वीडियो में क्रूज के कर्मचारी जैकेट बांट रहे हैं और आनन-फानन में लोग क्रूज में लाइफ जैकेट को पहन रहे हैं। ऐसे में क्या होता है कि आप जैकेट की गुणवत्ता (कहीं कटा फटा तो नहीं) चेक नहीं कर पाते और ना ही सही से बांध पाते हैं। ऐसी स्थिति में लाइफ जैकेट फेल हो जाता है।