1 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रिलेशनशिप

Gautam Adani Wife : अडानी की पत्नी कौन हैं, क्या करती हैं और जानिए लव मैरिज थी या अरेंज्ड

Who Is Gautam Adani Wife : अमीर बिजनेसमैन गौतम अडानी ने शादी की 40वीं वर्षगांठ पर पत्नी को सफलता का आधार बताया है। आइए, इनकी पत्नी के बारे में खास बातें जानते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ravi Gupta

May 01, 2026

Gautam Adani Wife

Gautam Adani Wife (फाइल फोटो) | Credit- ANI

Gautam Adani Wife : दुनिया के अमीरों में गिने जाने वाले बिजनेसमैन गौतम अडानी अपनी शादी की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। केदारनाथ दर्शन करने पर लिखा, "आज का दिन मेरे लिए विशेष है, एक ओर विश्व श्रमिक दिवस है और दूसरी ओर मेरे विवाह की 40वीं वर्षगांठ। इस पावन अवसर की शुरुआत मैंने अपनी जीवनसंगिनी प्रीति के साथ केदारनाथ धाम में भगवान महादेव के दर्शन और आशीर्वाद से की।"

पत्नी को मानते हैं सफलता का आधार

वो आगे लिखते हैं, "चार दशकों की इस यात्रा में, प्रीति का साथ मेरे लिए केवल जीवन का संबल नहीं, बल्कि हर चुनौती में एक शांत शक्ति और हर सफलता में एक विनम्र आधार रहा है, इसके लिए मैं हृदय से उनका आभारी हूं।"

उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि प्रीति ने परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी बखूबी संभाली, जिससे वह अपना पूरा ध्यान बिजनेस साम्राज्य खड़ा करने में लगा सके।

कौन हैं गौतम अदानी की पत्नी?

प्रीति अडानी का जन्म मुंबई में हुआ था। उन्होंने गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, अहमदाबाद से डेंटल सर्जरी (BDS) में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। वह पेशे से एक डेंटिस्ट (दंत चिकित्सक) हैं। जबकि, गौतम अडानी कॉलेड ड्रॉप आउट हैं।

अडानी फाउंडेशन की अध्यक्ष

अपनी डेंटिस्ट्री की प्रैक्टिस को छोड़कर, उन्होंने खुद को समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वह 1996 से अडानी फाउंडेशन की अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही हैं। उनके नेतृत्व में यह फाउंडेशन शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और सामुदायिक सहायता के क्षेत्रों में काम करता है।

शिक्षा पर विशेष ध्यान

प्रीति का मानना है कि शिक्षा समाज में बदलाव का सबसे बड़ा हथियार है। वह 'अदानी विद्या मंदिर' जैसे स्कूलों के माध्यम से वंचित बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के मिशन पर काम करती हैं। इतनी बड़ी संपत्ति के बावजूद, प्रीति अदानी अपनी सादगी के लिए जानी जाती हैं। वह चकाचौंध से दूर रहना पसंद करती हैं और अपना अधिकांश समय परोपकारी कार्यों और अपने परिवार (दो बेटे: करण और जीत अदानी) के साथ बिताती हैं।

गौतम अडानी की लव मैरिज थी या अरेंज्ड?

गौतम अडानी और प्रीति अडानी की शादी साल 1986 में हुई थी। उनकी शादी एक पारंपरिक अरेंज मैरिज थी। जिस समय उनकी शादी हुई, गौतम अडानी अपने व्यवसाय को स्थापित करने के शुरुआती दौर में थे, जबकि प्रीति अडानी BDS की पढ़ाई कर रही थीं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

गौतम अडानी

Published on:

01 May 2026 12:52 pm

Hindi News / Lifestyle News / Relationship / Gautam Adani Wife : अडानी की पत्नी कौन हैं, क्या करती हैं और जानिए लव मैरिज थी या अरेंज्ड

बड़ी खबरें

View All

रिलेशनशिप

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Balen Shah Wife : बालेन शाह को सबीना से ऑनलाइन हुआ था प्यार, कौन है नेपाल PM की परी जैसी पत्नी

Balen Shah Wife, Balen Shah and sabina kafle, sabina kafle photos, Balen Shah filmy love story,
रिलेशनशिप

Harish Rana Family : सच में लक्ष्मण है हरीश राणा का भाई, संघर्ष की कहानी पढ़कर कहोगे- “भाई हो तो ऐसा”

Harish Rana latest news, हरीश राणा इच्छामृत्यु केस, Harish Rana Family, Harish Rana younger brother, ashish rana,
लाइफस्टाइल

Jasprit Bumrah Mother : कौन हैं जसप्रीत बुमराह की मां? जिनको रोहित शर्मा से लेकर कई प्लेयर ने नमन किया

Jasprit Bumrah, Jasprit Bumrah Mother, Jasprit Bumrah Mother Daljit Bumrah, Daljit Bumrah Struggle Story,
लाइफस्टाइल

Malaika Arora with Sorab Bedi : 31 साल के लड़के संग मलाइका, देखिए हसीन पल की 5 तस्वीरें, ये कथित BF कौन है?

Sorab Bedi, Malaika Arora New BF, Malaika Arora Latest News, Malaika Arora Sorab Bedi Photos,
लाइफस्टाइल

पहाड़ पर चल रहा तलाक और ब्रेकअप का नया ट्रेंड, Alpine Divorce के कारण खौफ में महिलाएं!

Alpine divorce, Alpine divorce Kya hai, viral new dating trend, new divorce trend 2026,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.