Gautam Adani Wife : अडानी की पत्नी कौन हैं, क्या करती हैं और जानिए लव मैरिज थी या अरेंज्ड

प्रीति का मानना है कि शिक्षा समाज में बदलाव का सबसे बड़ा हथियार है। वह 'अदानी विद्या मंदिर' जैसे स्कूलों के माध्यम से वंचित बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के मिशन पर काम करती हैं। इतनी बड़ी संपत्ति के बावजूद, प्रीति अदानी अपनी सादगी के लिए जानी जाती हैं। वह चकाचौंध से दूर रहना पसंद करती हैं और अपना अधिकांश समय परोपकारी कार्यों और अपने परिवार (दो बेटे: करण और जीत अदानी) के साथ बिताती हैं।