शादी से डरते थे Ashutosh Rana और Renuka Shahane, 25वीं सालगिरह पर की दोबारा शादी! जानें सफल रिश्ते का मंत्र

पहली शादी के असफल होने की वजह से रेणुका दूसरी शादी को लेकर बहुत डरी हुई थीं। वहीं दूसरी तरफ, लल्लनटॉप को दिए एक इंटरव्यू में आशुतोष ने बताया कि वे रेणुका को कुछ महीनों तक डेट कर रहे थे और वे बस इतना ही चाहते थे। लेकिन उनके पिता ने उन्हें रेणुका को शादी के लिए प्रपोज करने को कहा। इस पर एक्टर ने बताया कि उन दोनों की सोच बहुत अलग है और वे एक कपल के रूप में दो दिन भी साथ नहीं रह पाएंगे, लेकिन उनके पिता अपनी बात पर अड़े रहे।