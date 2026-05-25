पत्नी की ड्रेस से मैच करती धोती पहन बाली में एंजॉय कर रहे Shikhar Dhawan, सामने आईं तस्वीरें

क्रिकेटर शिखर धवन द्वारा शेयर इंस्टाग्राम फोटोज और वीडियो में, क्रिकेटर पत्नी सोफी के ड्रेस से मैचिंग करते हुए हरे रंग की धोती के साथ कमर पर पर्पल रंग में नेफा यानी कमरबंद लपेटे हुए, हाथ और बैक पर टैटू बनवाए, एक हाथ में कड़ा और गले में माला पहने हुए पत्नी का हाथ पकड़े पीठ के साइड से पोज देते दिख रहे हैं।