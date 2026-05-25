Mehndi Designs : बकरीद पर लगाएं Hina Khan स्टाइल मेहंदी, हाथों की बढ़ेगी खूबसूरती

Hina Khan Inspired Mehndi Designs: ईद-अल-अजहा, जिसे बकरीद या ईद-उल-जुहा के नाम से भी जाना जाता है, आने में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। इसलिए लोगों ने जोरों-शोरों से तैयारियां शुरू कर दी हैं। बकरीद के दिन महिलाएं तैयार होने के लिए मेहंदी लगाना काफी पसंद करती हैं। ऐसे में अगर आप भी बकरीद 2026 के लिए यूनिक और ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन खोज रही हैं, तो आप यहां दिए गए अभिनेत्री हिना खान इंस्पायर्ड मेहंदी डिजाइन से आइडिया लेकर हाथों में मेहंदी रचा अपने बकरीद लुक में चार चांद लगा सकती हैं।