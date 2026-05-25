25 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Mehndi Designs : बकरीद पर लगाएं Hina Khan स्टाइल मेहंदी, हाथों की बढ़ेगी खूबसूरती

Bakrid Mehndi Design 2026: बकरीद आने में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ऐसे में अगर आप अपने लिए मेहंदी डिजाइन खोज रही हैं, तो आप अभिनेत्री हिना खान के यहां दिए गए मेहंदी डिजाइन से आइडिया लेकर मेहंदी रचा सकती हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

May 25, 2026

Hina Khan Inspired Mehndi Designs, Bakrid Mehndi Design

बकरीद मेहंदी डिजाइन 2026| image credit instagram| realhinakhan

Hina Khan Inspired Mehndi Designs: ईद-अल-अजहा, जिसे बकरीद या ईद-उल-जुहा के नाम से भी जाना जाता है, आने में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। इसलिए लोगों ने जोरों-शोरों से तैयारियां शुरू कर दी हैं। बकरीद के दिन महिलाएं तैयार होने के लिए मेहंदी लगाना काफी पसंद करती हैं। ऐसे में अगर आप भी बकरीद 2026 के लिए यूनिक और ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन खोज रही हैं, तो आप यहां दिए गए अभिनेत्री हिना खान इंस्पायर्ड मेहंदी डिजाइन से आइडिया लेकर हाथों में मेहंदी रचा अपने बकरीद लुक में चार चांद लगा सकती हैं।

बैक हैंड मेहंदी डिजाइन (Back Hand Mehndi Design)

अगर आपको फ्रंट हैंड से ज्यादा बैक हैंड पर मेहंदी लगाना पसंद है, तो गुंबद थीम बेस्ड अभिनेत्री हिना खान का यह मेहंदी डिजाइन बकरीद 2026 पर लगाने के लिए बेस्ट है।

गुंबद डिजाइन के बीच छोटे-छोटे गुलाब के फूलों के साथ, सभी उंगलियों में अलग-अलग पैटर्न में छोटे-छोटे बारीक डिजाइनों को मिलाकर तैयार बैक हैंड मेहंदी के इस डिजाइन से आइडिया लेकर आप अपने हाथों में मेहंदी लगा सकती हैं।

इसके अलावा, इन दिनों कश्मीरी चूड़ियां काफी ज्यादा ट्रेंड में हैं, ऐसे में आप अपने सूट से मैचिंग चूड़ियां अभिनेत्री की तरह पहनकर तैयार हो सकती हैं।

लोटस मेहंदी डिजाइन (Lotus Mehndi Design)

कमल के फूलों से जुड़ा मेहंदी का डिजाइन हमेशा ही ट्रेंड में बना रहता है। ऐसे में अगर आप इस साल बकरीद पर पार्लर या मेहंदी आर्टिस्ट से मेहंदी रचाने का सोच रही हैं, तो हिना खान इंस्पायर्ड मेहंदी रचा सकती हैं। बैक हैंड के सेंटर में एक बड़ा कमल का फूल, साथ में गुंबद और उंगलियों पर छोटे-छोटे कमल के फूलों के साथ कलाई पर बारीक कड़े पैर्टन में मिलाकर तैयार मेहंदी का यह डिजाइन बकरीद पर हाथों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए परफेक्ट है।

मॉडर्न ट्रेडिशनल फ्यूजन मेहंदी (Modern Traditional Fusion Mehndi)

अगर आपको मेहंदी लगाना नहीं आता है, लेकिन मेहंदी लगाना पसंद है, तो अभिनेत्री हिना खान का मॉडर्न ट्रेडिशनल फ्यूजन मेहंदी का यह डिजाइन आपके लिए बेस्ट है। पहले के समय में लोग उंगलियों पर बिना किसी डिजाइन के, बस सिंपल तरीके से आलता की तरह मेहंदी लगाना पसंद करते थे।

वहीं, अभिनेत्री के हाथ के सेंटर में बनी पतली पट्टी वाला पैटर्न आजकल मिनिमल मेहंदी पसंद करने वालों को काफी पंसद आ रहा है। ऐसे में इन दोनों को मिलाकर तैयार किया गया यह मेहंदी डिजाइन बकरीद पर लगाने के लिए बेस्ट है।

खबर शेयर करें:

Published on:

25 May 2026 03:09 pm

Hindi News / Lifestyle News / Mehndi Designs : बकरीद पर लगाएं Hina Khan स्टाइल मेहंदी, हाथों की बढ़ेगी खूबसूरती

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

पत्नी की ड्रेस से मैच करती धोती पहन बाली में एंजॉय कर रहे Shikhar Dhawan, सामने आईं तस्वीरें

Shikhar Dhawan Bali Vacation, Shikhar Dhawan With Wife Sophie
लाइफस्टाइल

Hastrekha Shastra: क्या आपकी हथेली में भी है ‘M’ का निशान, जानें इसका मतलब

Hastrekha Gyan, M sign on palm meaning, Hatheli par M nishan
धर्म/ज्योतिष

Nautapa 2026 : गर्मी में त्वचा को सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं डर्मेटोलॉजिस्ट की ये 7 सलाह

Nautapa Skin Care Tips, Nautapa 2026
लाइफस्टाइल

Gaur Gopal Das Quotes: जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपनाएं ये 3 प्रेरणादायक बातें

Gaur Gopal Das Motivational Quotes
धर्म और अध्यात्म

40 के बाद मां बनना कितना सुरक्षित? डॉक्टर ने बताए प्रेगनेंसी के जोखिम और ध्यान रखने योग्य बातें

pregnancy care tips, High-risk pregnancy
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.