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Hastrekha Shastra: क्या आपकी हथेली में भी है ‘M’ का निशान, जानें इसका मतलब

Hastrekha Shastra Palmistry: क्या आपकी हथेली पर भी रेखाएं मिलकर अंग्रेजी का M अक्षर बनाती हैं? हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार, यह मामूली दिखने वाला निशान असल में चमत्कारी किस्मत और नेतृत्व क्षमता का प्रतीक है, जो आपको दुनिया से अलग बनाता है।

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भारत

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Manoj Vashisth

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ज्योतिषाचार्य राजेंद्र मुंजाल

May 25, 2026

Hastrekha Gyan, M sign on palm meaning, Hatheli par M nishan

Hastrekha Gyan: हथेली पर M निशान का मतलब (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Hastrekha Shastra Palmistry: दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं एक वो जो किस्मत के भरोसे बैठते हैं, और दूसरे वो जिनकी किस्मत उनकी मुट्ठी में बंद होती है। अगर आप अपनी हथेली को ध्यान से देखें और वहां दिल, दिमाग, जीवन और भाग्य की रेखाएं मिलकर अंग्रेजी का M (Letter M) अक्षर बना रही हैं।हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) और ज्योतिषाचार्य राजेंद्र मुंजाल के अनुसार, आप उन चुनिंदा और बेहद भाग्यशाली लोगों में से हैं, जिन्हें कुदरत ने लीडर बनने और दुनिया पर राज करने के लिए भेजा है। यह निशान सिर्फ एक लकीर नहीं, बल्कि आपकी सफलता का वो गुप्त कोड है जो हर किसी के हाथ में नहीं होता।

जानिए कैसे बनता है हथेली पर 'M' का निशान (Palmistry Line M)

सामुद्रिक शास्त्र और हस्तरेखा विज्ञान (Hastrekha Shastra) में इस आकृति को बेहद दुर्लभ और शुभ माना गया है। जब आपके हाथ की मुख्य चार रेखाएं:

  • हृदय रेखा (Heart Line)
  • मस्तिष्क रेखा (Brain Line)
  • जीवन रेखा (Life Line)
  • भाग्य रेखा (Fate Line)

एक खास कोण पर आपस में जुड़ती हैं, तो हथेली के बीचों-बीच एक स्पष्ट M की आकृति उभरती है। ज्योतिषविदों का मानना है कि यह चारों रेखाएं जब इस तरह तालमेल बिठाती हैं, तो व्यक्ति के जीवन में भावना, बुद्धि, स्वास्थ्य और भाग्य का एक अद्भुत संतुलन बन जाता है।

'M' निशान वाले लोगों की खूबियां और व्यक्तित्व (Palmistry M Sign Benefits)

अगर आपके हाथ में यह निशान है, तो आपमें कुछ ऐसी खूबियां होंगी जो दूसरों में आसानी से देखने को नहीं मिलतीं:

तेज दिमाग और सटीक फैसले: ऐसे लोग किसी भी परिस्थिति को भांपने में माहिर होते हैं। इनका डिसीजन मेकिंग पावर गजब का होता है।

कम उम्र में बड़ी सफलता: अमूमन इन्हें करियर के शुरुआती दौर में ही बड़ी पहचान मिल जाती है। बिजनेस हो, राजनीति हो या फिर कॉर्पोरेट जॉब, ये बहुत तेजी से ऊंचाइयों को छूते हैं।

सिक्स्थ सेंस (Intuition) के धनी: क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि होने वाली घटना का अंदाजा आपको पहले ही हो गया? M निशान वाले लोगों की छठी इंद्री इतनी तेज होती है कि इन्हें झूठ पकड़ने और भविष्य की आहट समझने में महारत हासिल होती है।

ईमानदारी और मेहनत: ये लोग शॉर्टकट पर भरोसा नहीं करते। अपनी जिम्मेदारी को पूरी शिद्दत से निभाना और चुनौतियों से सीधे टकराना इनकी फितरत होती है।

क्या कहता है हस्तरेखा का इतिहास और आधुनिक रिसर्च? (Palmistry History And Facts)

एक दिलचस्प तथ्य: इतिहास के कई महान और प्रभावशाली लीडर्स, जैसे अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी और महान सम्राट एलेक्जेंड्रिया (सिकंदर) के हाथों में भी यह खास निशान होने के दावे किए जाते रहे हैं।

आधुनिक हस्तरेखा विश्लेषकों (Modern Palmists) के अनुसार, महिलाओं के हाथ में M का निशान होना और भी ज्यादा फलदायी माना जाता है। ऐसी महिलाएं न सिर्फ अपने करियर में टॉप पर होती हैं, बल्कि वे अपनी फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ के बीच बेहतरीन तालमेल बिठाती हैं। उन्हें समाज में मान-सम्मान और एक मार्गदर्शक (Mentor) के रूप में देखा जाता है।

क्या सिर्फ हाथ की लकीरें ही तय करेंगी आपकी मंजिल? (Palmistry Vs Hard Work)

अब एक जरूरी बात, जिसे समझना बेहद आवश्यक है। ज्योतिष और हस्तरेखा विशेषज्ञ हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि हाथ की लकीरें आपकी क्षमता (Potential) और आपके व्यक्तित्व का इशारा मात्र हैं, आपका अंतिम भाग्य नहीं।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Published on:

25 May 2026 12:50 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Hastrekha Shastra: क्या आपकी हथेली में भी है ‘M’ का निशान, जानें इसका मतलब

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