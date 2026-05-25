Hastrekha Shastra: क्या आपकी हथेली में भी है ‘M’ का निशान, जानें इसका मतलब

Hastrekha Shastra Palmistry: दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं एक वो जो किस्मत के भरोसे बैठते हैं, और दूसरे वो जिनकी किस्मत उनकी मुट्ठी में बंद होती है। अगर आप अपनी हथेली को ध्यान से देखें और वहां दिल, दिमाग, जीवन और भाग्य की रेखाएं मिलकर अंग्रेजी का M (Letter M) अक्षर बना रही हैं।हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) और ज्योतिषाचार्य राजेंद्र मुंजाल के अनुसार, आप उन चुनिंदा और बेहद भाग्यशाली लोगों में से हैं, जिन्हें कुदरत ने लीडर बनने और दुनिया पर राज करने के लिए भेजा है। यह निशान सिर्फ एक लकीर नहीं, बल्कि आपकी सफलता का वो गुप्त कोड है जो हर किसी के हाथ में नहीं होता।