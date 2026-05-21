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Palmistry: हाथ की ये रेखाएं देती हैं धनवान बनने के संकेत, जानिए क्या कहती है आपकी हथेली

Palmistry: हस्तरेखा शास्त्र में हथेली की कुछ रेखाओं और चिन्हों को आर्थिक सफलता, भाग्य और वैभव से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि इन संकेतों से व्यक्ति की मेहनत, धन योग और भविष्य की आर्थिक स्थिति के बारे में कई बातें पता चल सकती हैं।

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भारत

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Manoj Vashisth

May 21, 2026

Money Line In Hand

Money Line In Hand : हथेली के ये निशान बताते हैं कितना चमकेगा भाग्य, क्या आपके हाथ में है धन योग? (फोटो सोर्स: patrika)

Money Line In Hand: हस्तरेखा शास्त्र (Palmistry) को भारत में सदियों से भविष्य और व्यक्तित्व को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता रहा है। खासतौर पर हथेली की धन रेखा को लेकर लोगों में हमेशा उत्सुकता रहती है कि क्या उनके जीवन में धन, सफलता और ऐश्वर्य का योग है या नहीं। कई लोग केवल एक सीधी रेखा को ही धन रेखा मान लेते हैं, लेकिन ज्योतिष और हस्तरेखा विशेषज्ञों के अनुसार हथेली में बनने वाले अलग-अलग योग और चिन्ह व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, मेहनत और भाग्य के संकेत देते हैं। आइए जानते हैं हथेली की वे खास निशानियां, जो धनवान बनने के संकेत मानी जाती हैं।

क्या सिर्फ एक सीधी रेखा ही होती है धन रेखा?

बहुत लोग मानते हैं कि कनिष्ठिका यानी छोटी उंगली के नीचे से जाने वाली सीधी रेखा ही धन रेखा है। लेकिन हस्तरेखा शास्त्र इससे कहीं ज्यादा जटिल है। अलग-अलग लोगों की हथेली पर अलग तरह के योग और रेखाएं बनती हैं, जो धन लाभ के अलग संकेत देती हैं।

महालक्ष्मी योग वाले लोग माने जाते हैं भाग्यशाली

महालक्ष्मी योग वाले लोग भाग्यशाली माने जाते हैं। अगर किसी की मणिबंध रेखा से निकलकर एक रेखा शनि पर्वत तक जाती है और चंद्र पर्वत से दूसरी रेखा सूर्य पर्वत यानी अनामिका उंगली तक पहुंचती है, तो यहां महालक्ष्मी योग बनता है। ऐसे लोग अचानक धन लाभ, सम्मान और मां लक्ष्मी की खास कृपा के दावेदार माने जाते हैं।

गहरी और साफ धन रेखा देती है सफलता के संकेत

धन रेखा अगर गहरी, साफ और बिना टूटे दिखे तो ऐसे लोग आर्थिक मामलों में तेज़, समझदार माने जाते हैं। इनका निवेश में या व्यापार में फैसले शानदार होते हैं, और इन्हें प्रभावशाली लोगों का समर्थन भी मिल जाता है। करियर और बिजनेस की रफ्तार इनके हाथ में होती है।

राजलक्ष्मी योग बनाता है शाही जीवन

राजलक्ष्मी योग की बात करें तो हस्तरेखा शास्त्र बताता है जिनकी हथेली में गुरु, चंद्र, शुक्र और बुध पर्वत उभरे हुए और हल्की लालिमा लिए हों, उनके जीवन में वैभव, सुख-सुविधा और सामाजिक प्रतिष्ठा कायम रहती है। ऐसे लोग शाही जिंदगी जीते हैं।

नवलक्ष्मी योग वालों की मेहनत रंग लाती है

नवलक्ष्मी योग भी खूब मायने रखता है। अगर मणिबंध रेखा से भाग्य रेखा, सूर्य रेखा और बुध रेखा एक साथ निकलती हैं, तो इसे नवलक्ष्मी योग कहते हैं। ऐसे लोग मेहनती और आत्मनिर्भर होते हैं और अपनी मेहनत के दम पर बड़ी सफलता और संपत्ति पा सकते हैं।

वर्ग का निशान भी माना जाता है शुभ

हथेली में वर्ग का निशान भी शुभ माना गया है। अगर अनामिका और मध्यमा उंगली के नीचे वर्ग जैसा चिन्ह दिखे तो यह आर्थिक मजबूती का संकेत है। ऐसे लोगों की आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे अच्छी हो जाती है, और संकट कम आते हैं।

गुरु पर्वत पर वर्ग का चिन्ह देता है धन लाभ

गुरु पर्वत पर वर्ग का चिन्ह तो और खास है। जिनकी हथेली में ये होता है, उन्हें भाग्य का साथ बहुत मिलता है। जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, वहां पैसों से फायदा और समाज में सम्मान दोनों मिलते हैं।

जीवन रेखा के अंत में वर्ग का निशान क्या बताता है?

अब अगर जीवन रेखा के आखिर में वर्ग का निशान नजर आए, तो यह भी अच्छा संकेत है। ऐसे लोग आर्थिक रूप से सुरक्षित रहते हैं और परिवार के साथ सुख-शांति का मज़ा उठाते हैं।

तो क्या सचमुच हस्तरेखा बदल सकती है जीवन?

हस्तरेखा विशेषज्ञों की मानें तो हथेली की रेखाएं बस प्रवृत्ति और संभावना का संकेत देती हैं। असल में कोई भी सफलता सिर्फ किस्मत से नहीं, बल्कि मेहनत, सही फैसलों और समय की कद्र करने से मिलती है। कई ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि वक्त के साथ हथेली की रेखाएं भी बदल सकती हैं। इसलिए सबसे जरूरी है सकारात्मक सोच और कर्म।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Published on:

21 May 2026 01:34 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Palmistry: हाथ की ये रेखाएं देती हैं धनवान बनने के संकेत, जानिए क्या कहती है आपकी हथेली

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