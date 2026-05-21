Palmistry: हाथ की ये रेखाएं देती हैं धनवान बनने के संकेत, जानिए क्या कहती है आपकी हथेली

Money Line In Hand: हस्तरेखा शास्त्र (Palmistry) को भारत में सदियों से भविष्य और व्यक्तित्व को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता रहा है। खासतौर पर हथेली की धन रेखा को लेकर लोगों में हमेशा उत्सुकता रहती है कि क्या उनके जीवन में धन, सफलता और ऐश्वर्य का योग है या नहीं। कई लोग केवल एक सीधी रेखा को ही धन रेखा मान लेते हैं, लेकिन ज्योतिष और हस्तरेखा विशेषज्ञों के अनुसार हथेली में बनने वाले अलग-अलग योग और चिन्ह व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, मेहनत और भाग्य के संकेत देते हैं। आइए जानते हैं हथेली की वे खास निशानियां, जो धनवान बनने के संकेत मानी जाती हैं।