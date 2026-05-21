Shani Sade Sati: शनि की टेढ़ी नजर भी हो जाएगी सीधी, साढ़ेसाती के दौरान रोज की आदतों में करें ये 5 बदलाव

Shani Sade Sati : शनि की साढ़ेसाती में रोज करें ये काम, जीवन में आएगी स्थिरता (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)
Shani Sade Sati, Shani Dev Remedies: भारतीय ज्योतिष में शनि की साढ़ेसाती को लोग आमतौर पर मुश्किल वक्त मानते हैं। नौकरी में रुकावट, पैसों की तंगी, रिश्तों में खटास और दिमागी तनाव ये सब बातें अक्सर इसी से जोड़ दी जाती हैं। लेकिन, ज्योतिषियों का कहना है कि साढ़ेसाती सिर्फ परेशानी का नाम नहीं है। असल में, ये वक्त इंसान को मजबूत बनाता है, उसे जिम्मेदार और परिपक्व होने का मौका देता है।
अब लोग भी इसे डर की नजर से नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को सुधारने के खूबसूरत मौके के तौर पर देखने लगे हैं। क्योंकि इसी दौरान इंसान का असली चरित्र, उसके कर्म और अनुशासन की झलक सबसे साफ दिखती है।
पंडित प्रमोद शर्मा ने बताया कि जब शनि ग्रह आपकी चंद्र राशि के एक घर पहले से लेकर एक घर बाद तक लगभग साढ़े सात साल तक रहता है, तो इसी समय को साढ़ेसाती कहा जाता है। माना जाता है कि ये वक्त आपको हिला कर रख सकता हैकभी इमोशनल तौर पर, कभी करियर में, या कभी पैसे की जिम्मेदारियों से सामना कराकर। हां, ये हर किसी पर अलग तरह से असर करता है। जिनकी कुंडली में शनि मजबूत होता है, उनके लिए यही वक्त किस्मत चमकाने वाला भी हो सकता है।
अब जानते हैं, साढ़ेसाती में क्या करना चाहिए?
शनि को अनुशासन और वक्त का ग्रह माना गया है। मतलब, अगर आप सूरज उगने से पहले उठ जाते हैं, अपने शरीर और घर को साफ सुथरा रखते हैं, और दिन की शुरुआत पॉजिटिव सोच से करते हैं, तो आप आधी जंग जीत लेते हैं। सच कहें तो, शनि आलसी लोगों को पसंद नहीं करता।
शनिवार के दिन शनि की पूजा का रिवाज काफी पुराना है। आप मंदिर में या पीपल के नीचे तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जाप शांति और धैर्य लाता है। कई लोग हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, क्योंकि माना जाता है कि हनुमान जी की कृपा से शनि की मुश्किलें कम होती हैं।
जरूरतमंदों की मदद करने से बढ़िया उपाय शायद ही कुछ हो। गरीबों को खाना खिलाना, बुजुर्गों की सेवा करना या कपड़े दान करना—ये सब शनि के लिए शुभ कर्म माने जाते हैं। शनि इंसाफ का ग्रह है, और वो कर्म के हिसाब से फल देता है। इसीलिए, सेवा और विनम्रता जरूरी है।
कौवों, काले कुत्ते या गाय को खाना खिलाना, खासतौर पर शनिवार के दिन, अच्छा माना जाता है। इसके पीछे मकसद है कि इंसान के अंदर दया और संवेदनशीलता बढ़े, क्योंकि ये ही गुण शनि के सख्त असर को हल्का करते हैं।
साढ़ेसाती में दिमाग पर दबाव रह सकता है। रोज़ थोड़ी देर ध्यान या प्रार्थना करने से मन शांत रहता है, सोचने-समझने की शक्ति बढ़ती है। आजकल कई ज्योतिषाचार्य भी कहते हैं, बस टोटकों पर टिके मत रहो, मानसिक संतुलन जरूरी है।
सच ये है कि साढ़ेसाती हर किसी के लिए बुरी नहीं होती। कई बड़े नेता, बिजनेसमैन और सफल इंसान अपनी सबसे बड़ी कामयाबी इसी दौर में हासिल कर चुके हैं। ये वक्त आपको मेहनत, अनुशासन और धैर्य सिखाता है। अगर आप ईमानदारी और लगन से आगे बढ़ते हैं, तो साढ़ेसाती करियर में स्थिरता और आर्थिक मजबूती भी ला देती है।
साढ़ेसाती को लेकर अक्सर डर और गलतफहमी रहती है, लेकिन असल में, इसका असली मतलब जिम्मेदारी और आत्म-सुधार से है। रोजमर्रा की अच्छी आदतें, सेवा, अनुशासन और सब्र न सिर्फ शनि के असर को संतुलित करते हैं, बल्कि आपको अंदर से भी मजबूत बना देते हैं।
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