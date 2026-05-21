Shani Sade Sati: शनि की टेढ़ी नजर भी हो जाएगी सीधी, साढ़ेसाती के दौरान रोज की आदतों में करें ये 5 बदलाव

पंडित प्रमोद शर्मा ने बताया कि जब शनि ग्रह आपकी चंद्र राशि के एक घर पहले से लेकर एक घर बाद तक लगभग साढ़े सात साल तक रहता है, तो इसी समय को साढ़ेसाती कहा जाता है। माना जाता है कि ये वक्त आपको हिला कर रख सकता हैकभी इमोशनल तौर पर, कभी करियर में, या कभी पैसे की जिम्मेदारियों से सामना कराकर। हां, ये हर किसी पर अलग तरह से असर करता है। जिनकी कुंडली में शनि मजबूत होता है, उनके लिए यही वक्त किस्मत चमकाने वाला भी हो सकता है।