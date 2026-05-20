Ear Piercing Astrology: कान छिदवाने से शांत हो सकते हैं राहु-केतु? जानिए कर्णवेध संस्कार के फायदे

Ear Piercing Astrology: सनातन परंपरा में 16 संस्कारों का विशेष महत्व बताया गया है और कर्णवेध संस्कार उनमें से एक माना जाता है। आज भले ही लोग इसे फैशन या सामान्य रस्म समझें, लेकिन ज्योतिष और वेदों में इसे मानसिक संतुलन, ऊर्जा प्रवाह और ग्रहों के प्रभाव से जोड़कर देखा गया है। मान्यता है कि सही समय पर कान छिदवाने से राहु-केतु के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और बुध ग्रह मजबूत होता है, जिससे याददाश्त, संवाद क्षमता और एकाग्रता बेहतर हो सकती है।