Nautapa 2026: क्यों रोहिणी नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश बढ़ा देता है धरती की तपिश?

Nautapa 2026 Date: भारत में मई-जून की तपती दोपहरों के बीच हर साल एक ऐसा समय आता है, जब लोग कहते हैं अब असली गर्मी शुरू हुई। इसी दौर को नौतपा कहा जाता है। साल 2026 में नौतपा 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक रहेगा। ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं में इन 9 दिनों को बेहद खास माना गया है, क्योंकि इसी समय सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है और धरती पर गर्मी अपने चरम पर पहुंचने लगती है।