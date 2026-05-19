आज का पंचांग 20 मई 2026: बुधवार का शुभ मुहूर्त, राहुकाल, चौघड़िया, चतुर्थी-पंचमी तिथि

दिशा शूल - आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 12.00 से 1.30 तक

तिथि – चतुर्थी तिथि दिन 11.07 तक होगी तदुपरान्त पंचमी तिथि होगी ।

नक्षत्र – आर्द्रा नक्षत्र प्रातः 6.12 तक रहेगा तदुपरान्त पुनर्वसु नक्षत्र अंतरात्रि 4.12 तक होगा तदुपरान्त पुष्य नक्षत्र होगा ।

योग – शूल योग दिन 2.10 तक रहेगा तदुपरान्त गंड योग रहेगा ।

करण – विष्टि करण दिन 11.07 तक रहेगा तदुपरान्त बव करण रहेगा।

विशिष्ट योग – रवियोग प्रातः 6-12 तक व पुनः प्रारंभ अंतरात्रि 4-12 से कुमारयोग दिन 11-07 से अंतरात्रि 4-12 तक

व्रत / दिवस विशेष – भद्रा दिन 11-07 तक,

चन्द्रमा – आज रात्रि 10.39 तक मिथुन राशि में होगा तदुपरान्त कर्क राशि में प्रवेश होगा ।