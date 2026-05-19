Guru Gochar 2026: इन राशियों को मिल सकता है धन लाभ, करियर और शादी के बन रहे बड़े योग

Guru Gochar 2026: 2 जून 2026 से गुरु ग्रह (Jupiter Transit 2026) कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और ज्योतिष में इसे साल के सबसे शुभ गोचर में गिना जा रहा है। 31 अक्टूबर तक चलने वाला यह गोचर कई राशियों के लिए धन, करियर, शादी और पारिवारिक जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। गुरु का गोचर सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रहेगा। ये समय मन की शांति, पारिवारिक सुख, करियर में तरक्की और आध्यात्मिक विकास के लिए भी शानदार है। कर्क खुद चंद्रमा की राशि है, जिसका मतलब है भावनाएं, परिवार, घर। ऐसे में गुरु जब कर्क में आते हैं, तो ज्योतिष के जानकार इसे बहुत शुभ मानते हैं। ज्योतिषाचार्य राजेंद्र मुंजाल से जानिए इस गोचर का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।