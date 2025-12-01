Patrika LogoSwitch to English

Aries Horoscope 2026 : मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला साल, यहां जानें

Aries Horoscope 2026 : मेष राशिफल 2026 के अनुसार यह साल स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के मामलों में मिला-जुला रहेगा। शनि की स्थिति कुछ बाधाएं और मानसिक दबाव ला सकती है, जबकि बृहस्पति कई क्षेत्रों में राहत और प्रगति देगा। करियर और बिजनेस में मेहनत अधिक करनी होगी, लेकिन नवंबर–दिसंबर में अच्छे परिणाम मिलेंगे।

Dec 01, 2025

मेष राशिफल 2026

मेष राशिफल 2026 (pc: gemini generated)

Aries Horoscope 2026 :साल 2026 शुरू होने में बस एक महीने का समय बाकी है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मेष राशि के लोगों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा। इस साल आपकी हेल्थ और एजुकेशन कैसी रहेगी? आप बिजनेस या अपनी नौकरी में किस तरह के रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं? यह राशिफल आपकी फाइनेंशियल लाइफ, लव लाइफ, शादी, शादीशुदा जिंदगी, घरेलू मामलों और दूसरी जरूरी बातों के बारे में भी बताएगा। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए ये नया साल 2026-

स्वास्थ्य (Health)

हेल्थ के मामले में 2026 मेष राशि के लोगों के लिए औसत वर्ष रहेगा। बारहवें घर में शनि का गोचर साढ़े साती की शुरुआत दर्शाता है, जिसके कारण लापरवाही खतरनाक हो सकती है। विशेष रूप से वे लोग जो नींद की समस्या, पीठ या पैरों के दर्द, या हृदय संबंधी दिक्कतों से जूझ रहे हैं, उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी।

मंगल के अस्त और कमजोर रहने के महीनों — अप्रैल, मई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ऊर्जा कम हो सकती है और इम्यूनिटी घट सकती है। इसलिए पूरे साल योग, नियमित व्यायाम, पौष्टिक भोजन और एक अनुशासित दिनचर्या अपनाना बेहद ज़रूरी रहेगा।

शिक्षा (Education)

शिक्षा के क्षेत्र में यह साल थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। विद्यार्थियों को फोकस और कंसंट्रेशन बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है। हालांकि, जून तक बृहस्पति का प्रभाव शिक्षकों का अच्छा मार्गदर्शन दिलाएगा। जून से अक्टूबर तक बृहस्पति का चौथे घर में गोचर विदेश या घर से दूर पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए शुभ रहेगा। रिसर्च छात्रों के लिए यह साल अच्छा है, बशर्ते वे ईमानदारी और समर्पण से काम करें। अक्टूबर–नवंबर के महीनों में पढ़ाई में रुकावटें आ सकती हैं, इसलिए विशेष सतर्कता की आवश्यकता होगी।

बिजनेस (Business)

बिजनेस करने वालों के लिए 2026 मिश्रित परिणाम वाला साल रहेगा। कड़ी मेहनत के बावजूद नतीजे उम्मीद से कम हो सकते हैं, क्योंकि शनि 12वें घर में रहकर बाधाएं पैदा करेगा। हालांकि इंपोर्ट–एक्सपोर्ट, विदेशी व्यापार या इंटरनेशनल क्लाइंट्स से जुड़े लोगों को फायदा मिल सकता है। 17 मई से 9 अक्टूबर के बीच व्यापार में वृद्धि की संभावना है, जबकि उसके बाद चुनौतियां बढ़ सकती हैं। नवंबर में बृहस्पति का गोचर बेहतर परिणाम देगा और आपकी मेहनत का फल मिलने लगेगा।

करियर (Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह साल मेहनत और संघर्ष वाला रहेगा, लेकिन प्रयास बेकार नहीं जाएंगे। 2 जून तक आपकी मेहनत को अच्छे परिणाम मिलेंगे। जून से अक्टूबर तक काम का दबाव और तनाव बढ़ सकता है, खासकर अगर आप घर के पास काम करते हैं। घर से दूर कार्यरत लोगों के लिए यह समय थोड़ा बेहतर रहेगा। 20 जनवरी से 17 मई के बीच अधिक मेहनत की आवश्यकता होगी, जबकि साल के अंत तक राहु–केतु सपोर्ट देकर करियर में स्थिरता दिलाएंगे।

फाइनेंशियल लाइफ (Financial Life)

आर्थिक जीवन औसत से बेहतर रहने की संभावना है। आय बनी रहेगी, लेकिन बचत में रुकावट आ सकती है। शनि के प्रभाव से खर्च बढ़ सकते हैं, जबकि राहु पूरे साल अच्छा आर्थिक लाभ दिला सकता है। गुरु भी जनवरी–मई और नवंबर–दिसंबर में सपोर्ट करेगा, जिससे आय में वृद्धि संभव होगी, हालांकि सेविंग्स कम रह सकती हैं।

लव लाइफ (Love Life)

लव लाइफ के लिए 2026 सामान्य से बेहतर रहेगा। केतु के कारण गलतफहमियों की आशंका है, इसलिए रिश्तों में ईमानदारी और वफादारी जरूरी है। जून तक बृहस्पति का इनडायरेक्ट सपोर्ट रिश्तों को मजबूत बनाएगा। नवंबर–दिसंबर का समय प्रेम संबंधों के लिए सबसे ज्यादा शुभ रहेगा।

शादीशुदा जीवन (Married Life)

शादी के लिए उपयुक्त समय जनवरी से जून और फिर नवंबर–दिसंबर रहेगा। शादीशुदा लोगों के लिए भी यह साल काफी अच्छा रहेगा, हालांकि जून से अक्टूबर के बीच कुछ छोटे विवाद हो सकते हैं जिन्हें शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहिए।

परिवार (Family Life)

परिवार में शनि के प्रभाव से तनाव बढ़ सकता है। किसी सदस्य का व्यवहार जिद्दी हो सकता है, इसलिए बातचीत में मधुरता बनाए रखना जरूरी है। जून से अक्टूबर तक बृहस्पति के उच्च गोचर से कई मामलों में राहत मिलेगी, लेकिन पारिवारिक सामंजस्य औसत ही रहेगा।

