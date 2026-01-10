10 जनवरी 2026,

शनिवार

Aaj Ka Tarot Rashifal 11 January 2026: टैरो राशिफल 11 जनवरी 2026, ये राशिवाले जल्दबाजी में धन का लेन-देन करने से बचें, इन्हें हो सकती है पैसों में हानि

11 जनवरी 2026 का टैरो राशिफल बताता है कि आज का दिन ज्यादातर राशियों के लिए अवसर और सीख लेकर आया है। जहां कुछ राशियों को आर्थिक लाभ और करियर में तरक्की मिलेगी, वहीं कुछ को संयम और सावधानी रखने की सलाह दी जा रही है। सही निर्णय और सकारात्मक सोच आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी।

3 min read
Google source verification

अजमेर

image

Astrodesk

image

nitika sharma

Jan 10, 2026

टैरो राशिफल 2026

टैरो राशिफल 2026

टैरो राशिफल 11 जनवरी 2026: रविवार का दिन सूर्यदेव का दिन माना जाता है। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा-अर्चना करने से व्यक्ति की कई समस्याएं दूर होती है। तो आइए जानते हैं रविवार के दिन आपका टैरो राशिफल क्या कहता है। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानिए आज का सम्पूर्ण टैरो राशिफल। (Tarot horoscope in hindi)

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। आज कामकाज का विस्तार देने के लिए आप नए तरीके खोजेंगे। कुछ नए स्रोत विकसित करने का प्रयास करेंगे। किसी भी निर्णय से पहले विषय का गहराई से अध्ययन करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। ध्यान रखें कि अपने योजनाओं के बारे में अधिक चर्चा करने से बचें। आर्थिक दृष्टि से दिन आपके लिए शुभ रहेगा।

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा दिखाने वाला रहेगा। आज आप दुनिया के सामने निरंतर प्रयासरत रहेंगे। इतना ही नहीं आज आप पर कामकाज का कार्यभार अधिक रहने वाला है। आज आपकी मेहनत रंग लाएगी। जल्दबाजी में धन का लेन-देन करने से बचें। आज आप कुछ प्रभावशाली लोगों से मिल सकते हैं।

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के जातक आज छोटी-छोटी बातों के कारण विचलित हो सकते हैं। आज कार्यस्थल पर सहयोगियों से मतभेद होने की संभावना हैं। लेकिन, आज आपको लाभ के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। धन का निवेश आपके लिए समृद्धि और भविष्य में सुरक्षा लेकर आएगा।

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। आज आपके सभी कार्य सामान्य गति से आगे बढ़ेगे। आज आप अपनी पर्सनालिटी को निखारने के लिए आत्मनिर्भर होकर काम करने का प्रयास करेंगे। आज आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। इतना ही नहीं आज आपको आय के नए साधन भी प्राप्त हो सकते हैं। सामाजिक स्तर पर भी आपकी छवि में भी निखार होगा।

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि के लोगों को कोशिश करनी है कि आप अपने स्वभाव में लचीलापन रखें। इस बात का ख्याल रखें कि आप अहंकार को खुद पर हावी न होने दें। कार्यक्षेत्र में स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं। वहीं, आज आर्थिक मामलों में कुछ कठिनाइयां सामने आ सकती हैं। इसलिए संभलकर रहें।

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के जातकों को आज महत्वपूर्ण उपलब्धियां मिल सकती हैं। आज आपके लिए अपनी योजनाओं को गोपनीय रखकर कार्य करना ही आपके लिए लाभकारी रहेगा। हालांकि, आज आर्थिक मामलों से जुड़े काम थोड़े धीमी गति से हो सकते हैं।

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के लोगों के लिए आज पारिवारिक व्यवसाय में उन्नति के योग बन रहे हैं। आज आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप अपने शब्दों का चयन सोच-समझकर करेंगे, तो आपके आस-पास के लोग पूरा सहयोग देंगे। प्रॉपर्टी या जमीन से जुड़े निर्णय आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे।

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों को आज दूसरों के काम में दखल देने से बचने की जरूरत है। आज कार्यक्षेत्र में आपको काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आप जटिल समस्याओं का हल निकाल पाएंगे। आपको सलाह है कि सेहत की अनदेखी न करें।

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के नौकरीपेशा वर्ग के लोगों के लिए दिन काफी अच्छा रहेगा। आपकी छवि आज अपने अधिकारियों के सामने मजबूत होगी। व्यर्थ के कामों में धन और समय खर्च करने से बचें। निर्माण से जुड़े जातकों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है,लेकिन अपनी बुद्धिमानी से आप समस्याओं से बाहर निकल जाएंगे।

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन पार्टनरशिप में व्यवसाय शुरू करने के लिए अनुकूल है। लेकिन, आपके पारिवारिक जीवन में मतभेद हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपके फैसले का महत्व बढ़ेगा लोग आपकी बातों को सर्वोपरि रखेंगे। साथ ही आज का दिन आर्थिक लाभ दिलाने वाला रहेगा।

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के जातक आज नए तरीके से सभी कामकाज आसानी से पूरे कर लेंगे। इस बात का ख्याल रखें कि छोटी-सी गलती बड़े विवाद का कारण बन सकती है। साथ ही आज आपके सभी प्रतिद्वंद्वी परास्त होंगे। जो लोग अपने व्यापार का बढ़ाने के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो समय अनुकूल है। जोखिमपूर्ण कार्यों में धन हानि की संभावना है।

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के जातकों के अंदर एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिलेगा। लंबे समय से चला आ रहा तनाव अब कम होगा। नौकरीपेशा जातकों का प्रभाव ऑफिस में बढ़ेगा और उनकी स्थिति मजबूत होगी। बात करें आपकी आर्थिक स्थिति की तो आज आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। लेकिन, आपको संतोष मिलेगा।

Updated on:

10 Jan 2026 04:25 pm

Published on:

10 Jan 2026 04:24 pm

Aaj Ka Tarot Rashifal 11 January 2026: टैरो राशिफल 11 जनवरी 2026, ये राशिवाले जल्दबाजी में धन का लेन-देन करने से बचें, इन्हें हो सकती है पैसों में हानि

