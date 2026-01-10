Shattila Ekadashi 2026: षटतिला एकादशी पर श्रीहरि को प्रसन्न करने के लिए राशि अनुसार करें ये उपाय

मेष राशि के जातक तुलसी पूजन और चूरमे का प्रसाद वितरित करें।

वृष राशि वाले “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप और दूध का दान करें।

मिथुन राशि के लिए “ॐ नमो नारायणाय” मंत्र लाभकारी रहेगा।

कर्क राशि के जातक विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

सिंह राशि को क्रोध और अहंकार से बचना चाहिए।

कन्या राशि गणेश-लक्ष्मी पूजन करें।

तुला राशि द्वादशी को चावल सेवन करें, एकादशी को नहीं।

वृश्चिक राशि तांबे के पात्र का दान करें।

धनु और मीन राशि के लिए पीले वस्त्र और गेहूं का दान शुभ रहेगा।

मकर और कुंभ राशि शनिदेव और विष्णु जी की विशेष आराधना करें।