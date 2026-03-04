4 मार्च 2026,

बुधवार

वास्तु टिप्स

Plot Vastu Tips: घर और बिजनेस के लिए कौन सा प्लॉट लकी? जानिए गौमुखी, सिंहमुखी और T-शेप का असर

Plot Vastu Tips: घर या बिजनेस के लिए प्लॉट खरीदने से पहले उसका आकार जरूर जांचें। वास्तु शास्त्र के अनुसार गौमुखी, सिंहमुखी, T-शेप, षट्कोणीय और अष्टकोणीय प्लॉट का जीवन पर अलग प्रभाव पड़ता है। जानिए कौन सा प्लॉट आपके लिए सबसे शुभ साबित हो सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Mar 04, 2026

Plot Vastu Tips

Plot Vastu Tips : वास्तु के अनुसार प्लॉट का सही आकार (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Plot Vastu Tips: अपना घर या बिजनेस शुरू करना हर किसी का सपना होता है। हम बरसों की जमा-पूंजी एक जमीन के टुकड़े पर लगा देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस जमीन का आकार (Shape) आपकी किस्मत बदल सकता है? वास्तु शास्त्र के अनुसार, जमीन सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं, बल्कि ऊर्जा का स्रोत है। गलत आकार की जमीन मानसिक तनाव और बर्बादी ला सकती है, जबकि सही चुनाव आपको फर्श से अर्श तक पहुँचा सकता है।

Plot Vastu Tips: आइए जानते हैं कि आपके लिए कौन सा प्लॉट लकी साबित होगा:

1. गौमुखी प्लॉट: घर के लिए वरदान

    जैसा कि नाम से ही साफ है, यह प्लॉट आगे से संकरा और पीछे से चौड़ा होता है (गाय के मुख की तरह)।

    फायदा: इसे घर बनाने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। यह परिवार में शांति, अच्छी सेहत और बरकत लाता है।

    सावधानी: इसे कभी भी बिजनेस या दुकान के लिए न चुनें। व्यापार के मामले में यह घाटा दे सकता है।

    2. सिंहमुखी प्लॉट: बिजनेस में लगाएगा चार चांद

      अगर आप दुकान, ऑफिस या शोरूम खोलना चाहते हैं, तो सिंहमुखी प्लॉट (आगे से चौड़ा और पीछे से संकरा) आपकी पहली पसंद होनी चाहिए। शेर की तरह दहाड़ता हुआ यह प्लॉट व्यापार में जबरदस्त तरक्की और पैसे की आवक बढ़ाता है। लेकिन याद रहे, यहाँ रहना आपके मानसिक सुकून को छीन सकता है।

      3. T शेप प्लॉट: भूलकर भी न खरीदें

        अंग्रेजी के T अक्षर जैसे दिखने वाले प्लॉट वास्तु में विनाशकारी माने गए हैं। ऐसे प्लॉट पर बना घर कलेश, गंभीर बीमारी और आर्थिक तंगी का कारण बनता है। अगर आप ऐसा प्लॉट ले चुके हैं, तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर उसका आकार सुधारें, वरना यह बड़ा जोखिम हो सकता है।

        4. षट्कोणीय (Hexagonal) और अष्टकोणीय (Octagonal) प्लॉट

          छह या आठ कोनों वाले प्लॉट आधुनिक वास्तु में बहुत लोकप्रिय हैं।

          ये आकार ऊर्जा को संतुलित रखते हैं।

          यहां रहने वालों को समाज में मान-सम्मान और संपत्ति का लाभ मिलता है।

          यह घर और ऑफिस दोनों के लिए बेहतरीन विकल्प हैं।

          कुछ खास बातें जो आपको जाननी चाहिए

          सिर्फ आकार ही नहीं, ये बातें भी हैं बेहद जरूरी:

          मिट्टी का रंग: अगर जमीन की मिट्टी पीली है, तो वह धन लाभ के लिए अच्छी है। लाल मिट्टी प्रशासनिक सेवा वालों के लिए और सफेद मिट्टी शांति चाहने वालों के लिए शुभ है।

          ढलान का ध्यान: वास्तु के अनुसार, प्लॉट का ढलान हमेशा उत्तर या पूर्व (North or East) की तरफ होना चाहिए। दक्षिण की तरफ ढलान पैसा पानी की तरह बहा देता है।

          सड़क का कोना: अगर आपका प्लॉट दो सड़कों के मिलन (Corner Plot) पर है, तो यह बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन इसका प्रवेश द्वार सही दिशा में होना अनिवार्य है।

          प्रो टिप: प्लॉट कितना भी शुभ क्यों न हो, निर्माण शुरू करने से पहले एक बार भूमि पूजन और वास्तु शांति जरूर कराएं ताकि जमीन की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो सके।

          अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

          खबर शेयर करें:

          Published on:

          04 Mar 2026 05:32 pm

