Plot Vastu Tips: घर और बिजनेस के लिए कौन सा प्लॉट लकी? जानिए गौमुखी, सिंहमुखी और T-शेप का असर

Plot Vastu Tips: अपना घर या बिजनेस शुरू करना हर किसी का सपना होता है। हम बरसों की जमा-पूंजी एक जमीन के टुकड़े पर लगा देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस जमीन का आकार (Shape) आपकी किस्मत बदल सकता है? वास्तु शास्त्र के अनुसार, जमीन सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं, बल्कि ऊर्जा का स्रोत है। गलत आकार की जमीन मानसिक तनाव और बर्बादी ला सकती है, जबकि सही चुनाव आपको फर्श से अर्श तक पहुँचा सकता है।