धर्म और अध्यात्म

Holika Dahan Puja Samagri List: होलिका दहन: पूजा की थाली में क्या रखें? जानें सामग्री, विधि और आध्यात्मिक रहस्य

Holika Dahan 2026 Puja Samagri List: होलिका दहन 2026 में जानें पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट, सही विधि, परिक्रमा नियम, राख का महत्व, वैज्ञानिक कारण और ग्रीन होली टिप्स।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Mar 02, 2026

Holika Dahan 2026 Puja Samagri List:

Holika Dahan 2026 Puja Samagri List: होलिका दहन पूजा सामग्री लिस्ट, सही विधि, वैज्ञानिक महत्व और शुभ मुहूर्त जानें (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Holika Dahan 2026 Puja Samagri List: होली का त्योहार केवल रंगों का खेल नहीं है, बल्कि यह उत्सव है बुराई पर अच्छाई की जीत का। फाल्गुन पूर्णिमा की वह रात, जब जलती हुई अग्नि हमारे जीवन की तमाम नकारात्मकता को भस्म कर देती है, उसे ही हम होलिका दहन या छोटी होली कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि होलिका की आग में डाली जाने वाली हर सामग्री का एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक अर्थ होता है?

आइए जानते हैं कि इस बार आपको अपनी पूजा की थाली में क्या-क्या रखना है और क्यों | Holika Dahan 2026 Puja Samagri List

क्यों खास है होलिका दहन की सामग्री?

पूजा की सामग्री केवल रस्म नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका है। यहाँ उन जरूरी चीजों की लिस्ट दी गई है जो आपकी पूजा को संपूर्ण बनाएंगी:

लकड़ी और उपले (कंडे): ये अग्नि के मुख्य आधार हैं। गोबर के उपले पर्यावरण को शुद्ध करने और कीटाणुओं को मारने का काम करते हैं।

अक्षत (चावल) और हल्दी-कुमकुम: समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक।

नारियल: इसे अग्नि में समर्पित करना अपनी 'ईगो' या अहंकार की बलि देने के समान माना जाता है।

कपूर और घी: ये न केवल अग्नि प्रज्वलित करने में मदद करते हैं, बल्कि वातावरण से नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर भगाते हैं।

अनाज (जौ और गेहूं): नई फसल के आने की खुशी में इन्हें अग्नि को भेंट किया जाता है, जो घर में बरकत लाते हैं।

कलावा (सूती धागा): होलिका की परिक्रमा करते समय इसे लपेटना सुरक्षा कवच का प्रतीक है।

पूजा की सही विधि: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

होलिका दहन हमेशा प्रदोष काल (सूर्यास्त के बाद का समय) में करना शुभ होता है।

प्रहलाद की रक्षा: होलिका के पुतले के बीच में एक लंबी लकड़ी रखी जाती है जो भक्त प्रहलाद का प्रतीक है।

संकल्प: हाथ में जल और अक्षत लेकर अपनी सुख-समृद्धि की कामना करें।

परिक्रमा का महत्व: अग्नि जलने के बाद 3, 5 या 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा माना जाता है कि इससे शरीर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।

सरसों का उबटन: पुराने समय से चली आ रही परंपरा के अनुसार, शरीर पर सरसों का उबटन लगाकर उसकी गंदगी होलिका में डाली जाती है, जो बेहतर स्वास्थ्य का प्रतीक है।

कुछ अनसुने तथ्य और सावधानियां

क्या आप जानते हैं? होलिका की राख (भस्म) को अगले दिन सुबह घर लाना बहुत शुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, इस राख को घर के कोनों में छिड़कने से नजर दोष और वास्तु दोष दूर होते हैं।

लेटेस्ट अपडेट और वैज्ञानिक पहलू:

आजकल पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ग्रीन होली का चलन बढ़ा है। लोग अब पेड़ों की लकड़ी के बजाय केवल सूखे पत्तों और गोबर के कंडों का उपयोग कर रहे हैं ताकि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। साथ ही, होलिका की अग्नि का बढ़ता तापमान सर्दियों के खत्म होने और वसंत की शुरुआत के साथ आने वाले बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है।

मेरी यादों के झरोखे से…

मुझे आज भी याद है जब मेरी दादी होलिका दहन के बाद राख का तिलक हमारे माथे पर लगाती थीं। वे कहती थीं, यह सिर्फ राख नहीं, भगवान का आशीर्वाद है जो तुम्हें हर बुरी नजर से बचाएगा। वह विश्वास आज भी मन में उतनी ही श्रद्धा जगाता है।

होलिका दहन हमें सिखाता है कि चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अटूट विश्वास और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो इस साल, पूरी तैयारी के साथ अपनी पूजा की थाली सजाएं और अपने जीवन की सभी बाधाओं को इस पवित्र अग्नि में भस्म कर दें।

खबर शेयर करें:

