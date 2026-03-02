Panchang 3 March: आज का पंचांग 3 मार्च 2026 मंगलवार: पूर्णिमा, राजयोग, राहुकाल, चंद्रग्रहण, धूलण्डी व श्री चैतन्य महाप्रभु जयंती

Aaj ka Panchang 3 March 2026: आज 3 मार्च 2026, मंगलवार का पंचांग अत्यंत विशेष है। आज पूर्णिमा तिथि, राजयोग, और भारत में दृश्य चंद्रग्रहण का संयोग बन रहा है। साथ ही धूलण्डी, सत्यव्रत, गणगौर पूजा का प्रारंभ तथा चैतन्य महाप्रभु जयंती जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व भी मनाए जा रहे हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से आज चंद्रमा सिंह राशि में स्थित है, जिससे आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होती है। शुभ कार्य करने से पूर्व राहुकाल, दिशाशूल और चौघड़िया का विचार अवश्य करें।